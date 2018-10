A legfiatalabb diákot könnyebben ítélik figyelemzavarosnak

Egy osztály legfiatalabb tanulójáról nagyobb valószínűséggel mondják ki, hogy figyelemzavaros, mint idősebb társairól – ezt állapították meg ausztrál kutatók.

„Úgy tűnik, világszerte előfordul, hogy tanárok az osztályukban a legfiatalabb tanulók éretlenségét összetévesztik a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD). Bár az ADHD-t nem a tanárok diagnosztizálják, de általában ők javasolják elsőként egy gyerek ADHD-vizsgálatát” – emlékeztetett Martin Whitley, az ausztrál Curtin Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője hétfői közleményében.

Az ADHD-t két biológiai markerrel vagy fizikai teszttel vizsgálják, a tanárok jelentései azonban megalapozzák a diagnózist – magyarázta Whitney.

A tanulmány a világ több országában – köztük az Egyesült Államokban, Németországban, Izraelben, Norvégiában és Ausztriában – vizsgált 14 millió gyermek eredményein alapult. A kutatás megállapította, hogy leggyakrabban az osztály legfiatalabb tanulóinál állapítottak meg ADHD-t és kezelték őket emiatt gyógyszerrel.

A tanulmány rámutatott annak fontosságára, hogy a tanárok, orvosok és szülők vegyék figyelembe a gyerekek életkori jellemzőit, és az osztály legfiatalabb tanulóinak hagyjanak elegendő időt arra, hogy elérjék a szükséges érettséget.

A tökéletesen normális, életkorból fakadó éretlenség összekeverése az ADHD-val csak a problémák egyike. A kialvatlan, iskolai zaklatástól szenvedő, bántalmazást elszenvedett vagy más problémákkal küzdő gyerekeket ugyancsak gyakran könyvelik el figyelemzavarosnak – mutatott rá a Journal of Child Psychology and Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője, Jon Jureidini. Ezzel nemcsak az a baj, hogy indokolatlanul gyógyszerezik ezeket a gyerekeket, hanem az is, hogy a valódi problémájukat nem fedezik fel és orvosolják – fűzte hozzá az Adelaide-i Egyetem professzora.