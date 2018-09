A kormányerők ágyúzni kezdték a szíriai Idlíb felkelők kezén lévő részét

Ágyúzni kezdték Idlíb tartomány felkelők kezén lévő részét a szíriai kormányerők, ami miatt legalább hatan megsebesültek – tudatta hétfőn a Fehérsisakosok nevű mentőszervezet.

Abu Hamdo, a Fehérsisakosok szóvivője elmondta: Dzsardzsanasz térségét több találat érte, több lövedék egy iskola mellett csapódott be, és a sebesültek között egy csecsemő is van.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) brit székhelyű emigráns szervezet is megerősítette, hogy Tamána mellett Dzsardzsanaszt is tüzérségi tűz érte, ahogy Hama tartomány egy részét is lőtték a kormányerők.

Idlíb tartományban mintegy 3 millió civil él. A térség nagyrészét a Hajat Tahrír as-Sám nevű iszlamista szövetség ellenőrzi, melynek meghatározó ereje egy olyan fegyveres csoport, amely az al-Kaida nemzetközi terrorszervezethez köthető.

A múlt héten Törökország, Irán és Oroszország vezetői Teheránban tanáncskoztak, ahol a török elnök tűzszünetre szólított fel, de Moszkva és Teherán ezt elutasította, arra hivatkozva, hogy Idlíbet terroristák tartják ellenőrzsésük alatt. Moszkva és Teherán a damaszkuszi rezsimet, Ankara pedig a fegyveres ellenzéket támogatja.