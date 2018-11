A keményvonalasok nem eresztik Ászija Bibit

Meghajolt a radikális iszlamisták akarata előtt a pakisztáni kormány. Az utcákat feldúló keményvonalasok megfékezése érdekében ugyanis Iszlámábád úgy döntött, megtiltják az istenkáromlás miatt korábban halálra ítélt, múlt szerdán viszont felmentett katolikus asszonynak, hogy elhagyja az országot.

Az ötgyermekes Ászija Bibi (képünkön) férje a pakisztáni legfelső bíróság felmentő ítélete után két nappal beszélt arról, hogy a család mihamarabb elhagyni készül az országot, miután a Tehrik-i-Labbaik (TLP) iszlamista mozgalom az egész országot megbénító tiltakozásokat szervezett a szabadlábra helyezési ítélet ellen. A férfi videóüzenetet is közzétett a világhálón, amelyben menedékkérelemért könyörög az Egyesült Királyságnál, az Egyesült Államoknál és Kanadánál.

Mint mondta, a felesége egyáltalán nincs biztonságban a börtönben, ahogy a család sem a lakóhelyén, ezért gyakori helyváltoztatásra kényszerülnek. A Deutsche Welle német hírtelevíziónak arról is beszélt, hogy bár a legfelsőbb bíróság döntése reménysugarat jelentett a család újraegyesüléséhez, ez most ismét szertefoszlott. A kormány ugyanis nemcsak a külföldre menekülést lehetetlenítette el, de arról is megállapodott a keményvonalasokkal, hogy nem ellenzik az Ászija Bibi ügyének felülvizsgálata érdekében benyújtott petíciót.

A radikálisok az egyébként nyuga­tias beállítottságú Imrán Khán miniszterelnök kormányának együttműködése után bejelentették az országos tiltakozások beszüntetését. A hétvége így az ítélethirdetést követő napokhoz képest nyugodtan telt, a TLP azonban figyelmeztetett: amennyiben nem tartja be a kormány a megállapodást, ismét az utcára vonulnak. Szajful Maluk, Ászja Bibi ügyvédje szintén számos fenyegetést kapott a napokban, ezért még múlt pénteken úgy döntött, hogy elhagyja Pakisztánt, mert az élete veszélybe került. A CNN hírtelevízió információi szerint az ügyvéd ­Európába menekült.

Ászija Bibit 2010-ben ítélték halálra istenkáromlás miatt, majd egy fellebbviteli bíróság 2014 két év múlva helybenhagyta a verdiktet. A nő

– akit muszlim kolléganői azzal vádoltak, hogy tiszteletlenül beszélt Mohamed prófétáról – mindvégig tagadta a vádakat. Az istenkáromlásról szóló törvényt még a brit gyarmatosítók vezették be Brit-Indiában, amely magában foglalta a mai Pakisztán területét is. A nyolcvanas években az istenkáromlásról szóló törvényt kiegészítették azzal a paragrafussal, amelynek értelmében életfogytiglani börtön- vagy halálbüntetéssel sújtandó az, aki Mohamed prófétát vagy a Koránt sértegeti.