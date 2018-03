A gyerekeket veszélyezteti legjobban a vízhiány

Huszonöt éve hívják fel a figyelmet a környezetvédők március 22-én, a víz világnapján az édesvízkészletek rohamos csökkenésére, a mindenki számára elérhető tiszta és egészséges ivóvíz fontosságára, amelynek hiánya a gyerekek számára kiemelten nagy veszélyt jelent.

Ma több mint 2,1 milliárd ember nem fér hozzá azonnal fogyasztható vízhez, közülük is a gyerekek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Egyes előrejelzések szerint 2040-re csaknem 600 millió gyerek élhet olyan környezetben, ahol csak rendkívüli nehézségek árán tud majd vízhez jutni – írja közleményében az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) magyarországi szervezete.

Egy tavalyi UNICEF-jelentés alapján 36 országnak kell jelenleg szembenéznie vízkrízissel, ezekben az országokban a víz iránti kereslet meghaladja a rendelkezésre álló megújuló erőforrásokat. A klímaváltozás hatással van a vízminőségre és a vízellátásra, csakúgy, mint a lakosság növekedése, az iparosodás következtében megnövekedett vízfogyasztás és az urbanizáció.

Naponta nagyjából 4-5 liter víz az a mennyiség, ami egy kisgyermek túléléséhez feltétlenül szükséges, az evéshez, iváshoz és az alapvető higiéniai feltételek biztosításához. Míg egy átlagos magyarországi lakos 130 liter vizet használ el naponta, és egy csöpögő csap miatt már egy nap alatt is elfolyhat akár 40-120 liter víz is, addig Afrika vagy Dél-Amerika egyes részein akár több órát is gyalogolni kell a legközelebbi vízgyűjtő helyig.

A gyerekek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és alapvető emberi jogaik mellett számos más, kifejezetten a gyerekkorhoz kapcsolódó joguk is sérül, ha nem jutnak hozzá tiszta és egészséges ivóvízhez, pedig 2010-ben mint az emberi élet elengedhetetlen feltétele az alapvető emberi jogok közé került a biztonságos, tiszta ivóvízhez és a megfelelő tisztálkodási és higiéniai lehetőségekhez való hozzáférés.

Az UNICEF saját eszközeivel minden évben igyekszik ezen a problémán is segíteni, 2017-ben például csaknem 30 millió, humanitárius veszélyhelyzetben élő embernek biztosított tiszta vizet a főzéshez, iváshoz és tisztálkodáshoz.