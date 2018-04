A dzsihadista lakást kapott, a veterán katona az utcán fagyott halálra

Origo, The Sun

Meglepő történet Angliából: a dzsihadista lakást kapott, míg a veterán katona az utcán fagyott meg.

Darren Greenfield veterán katona hajléktalanként élt az utcán a skóciai Edinburgh városában, és végül ott is halt meg 47 esztendősen. Halála kapcsán többen azt követelik a brit államtól, hogy gondoskodjon jobban korábbi katonáiról.

Érdekes párhuzamot von a brit a The Sun azzal kapcsolatban, hogy mindeközben Jihadi, aki a migráns gyerekekből álló dzsihád hadsereget toborozta és szervezte két önkormányzati lakást is kapott: egyet saját jogon, egyet a felesége is – teszi hozzá a cikket szemléző Origo.