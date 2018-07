A dél-szudáni kormányerők brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság ellen

A dél-szudáni kormányerők brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság ellen áprilisban és májusban az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala által készített jelentés szerint.

A kedden közzétett dokumentum szerint a kormánykatonák legalább 232 civil lakost gyilkoltak meg a legkegyetlenebb módszerekkel: több embert fákra akasztottak fel, másokra rágyújtották a házukat. Az atrocitások nem kímélték a civil lakosság legkiszolgáltatottabb tagjait – az időseket, a nőket, a gyerekeket és a fogyatékkal élőket – sem. Az ENSZ jelentés szerint a kormányerők szándékuk szerint a földet is felperzselték volna az ellenzéki területeken.

A világszervezet vizsgálódása során szexuális erőszak elkövetésére is talált bizonyítékokat: legalább 120 nőt, lányt és gyermeket megerőszakoltak a katonák, olykor csoportosan is. A megerőszakolt kislányok között négyéves is volt.

Az ENSZ által dokumentált borzalmakat április és május között hajtották végre a kormányerők, miután összecsaptak a lázadókkal Dél-Szudán Unity State nevű államában. Több ezer ember volt kénytelen elmenekülni a lakott területekről az erőszak elől és elrejtőzni a bozótos térségekben. Rengetegen kerestek menedéket az ENSZ által védett létesítményekben is.

„Elengedhetetlen, hogy felelősségre vonják azokat a férfiakat, akik a hírek szerint csoportosan megerőszakoltak egy hatéves kislányt, akik idős embereknek elvágták a torkát, akik felakasztották a fosztogatásoknak ellenállni próbáló asszonyokat, és akik mocsarakban rejtőzködő civileket lőttek agyon” – hangsúlyozta Zeid Raad al-Huszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

A világszervezet felszólította a dél-szudáni kormányt, hogy derítse fel a szóban forgó atrocitásokat, és büntesse meg a felelősöket. Az ENSZ jelentésében három parancsnokot név szerint azonosított, akiket „a legnagyobb felelősség” terhel, és akik feltehetően háborús bűntettekknek minősíthető bűncselekményeket követtek el az április 16. és május 24. közötti időszakban.

A 2011 óta független Dél-Szudánban 2013 decemberében mérgesedett el a viszály az eltérő etnikai csoporthoz tartozó Salva Kiir államfő és akkori helyettese, Riek Machar között, aminek következtében polgárháború tört ki. Bár a felek azóta már békemegállapodást is kötöttek, és egységkormányt is próbáltak létrehozni, ezek a kísérletek kudarcot vallottak, és az összetűzések nem értek véget.