Zárva a csalók előtt a tejpiac

Jól jártak a fogyasztók, a feldolgozók és a termelők is az áfacsökkentéssel

Jelentősen, akár harmadával is visszafoghatja Szlovákia a tejtermelését piaci információk szerint, mivel hazánkban az ESL- és UHT-tejek ötszázalékos áfakulcsának bevezetésével végképp visszaszorul az ágazatban a feketézés. Ennek köszönhetően az import tartós tejek hamarosan eltűnhetnek a boltokból. A fogyasztók 11-13 százalékkal alacsonyabb áron juthatnak hozzá év eleje óta a tejhez.

Csökkent az ára a hosszabban eltartható ESL- és az ultrapasztőrözött UHT-tejnek, köszönhetően az újabb alapvető élelmiszer-áfacsökkentésnek. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lapunknak elmondta, egyértelműen átadták a fogyasztóknak a kereskedelmi láncok azt a 11-13 százalékos különbözetet, amelyet a tartós tejek áfakulcsának 18-ról öt százalékra csökkentése eredményezett, a piac ezt a kisebb szereplőkből is kikényszeríti.

Vámos György kiemelte: kedvező folyamat, hogy egyértelműen nőtt az utóbbi időben a magyar tejek aránya az üzletláncokban, s egyre inkább eltűnik a polcokról a korábban súlyos ­piaci helyzetet eredményező, leginkább áfacsalással hazánkba kerülő, nyomott áron kínált import UHT-tej.

A többi termékpályához hasonlóan a tejpiacon sem éri meg trükközni ilyen alacsony áfakulcs mellett. A hazai termékek pedig ma már az üzletláncok beszerzéseinél is előnyt élveznek – tette hozzá Vámos.

– A kereskedelmi láncokkal közösen készítették elő a tejpiac szereplői az áfacsökkentést, már ekkor egyetértés volt abban, hogy legalább 8-10 százalékkal kell csökkennie a fogyasztói árnak.

Ezt sikerült is meghaladni – mutatott rá megkeresésünkre ­Mélykuti Tibor, az Alföld Tej tulajdonosa, az ágazati terméktanács korábbi elnöke. Emlékeztetett: korábban a tejágazatban is erősen jelen volt a feketézés, ám az áfacsökkentésnek köszönhetően erre már nem lesz lehetőség.

Piaci információk szerint Szlovákiában – ahonnan korábban a legtöbb áfacsalt import érkezett – az itthoni alacsony adókulcs és egyéb intézkedések miatt jelentősen, akár harmadával is visszaeshet a termelés.

A fogyasztók, a feldolgozók és a termelők is jól járnak tehát, az alacsonyabb árak mellett az importtermékek aránya így egyre kisebb: míg 2011-ben a magyar UHT-tejek aránya mind­össze 15 százalék volt, addig az áfacsökkentésnek köszönhetően az idén már a 85-90 százalékot is elérheti, optimista várakozások szerint pedig év végéig teljesen el is tűnhet a külföldi tartós tej a polcokról.

Mélykuti kiemelte: jelenleg stabil a tejágazat, habár a mostani, átlagosan 95 forintos kilogrammonkénti felvásárlási árnál magasabb, száz forint feletti átvételi ár kedvezne a termelőknek.

Az idei évben a szakember szerint már el kell érni a kívánt árszintet. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy 2019-ben több, jelentős fejlesztés is befejeződik, amellyel az előállítási költségek lényegesen csökkenthetők.

A stabil piac­nak és a fejlesztéseknek köszönhetően a tej fogyasztói átlagárában sem várható változás, augusztustól szezonális hatások miatt enyhe emelkedés előfordulhat. Mélykuti emlékeztetett: nagyobb áremelkedést 2017 végén, 2018 elején tapasztalhattak a fogyasztók, akkor a költségnövekedés, elsősorban a munkabérek és az energiaárak emelkedése miatt.

A munkaerőhiány a tejfeldolgozókat is sújtja, ugyanakkor az Alföld Tej tulajdonosa szerint a jellemzően az idén záruló fejlesztéseknek köszönhetően az élőmunka jelentős része kiváltható.

A modern holland és német feldolgozóüzemek technoló­giai fejlettségével várhatóan a jövőben sem tud versenyezni a magyar piac. Mélykuti Tibor leszögezte: nálunk a szereplők most megvalósuló fejlesztései már nélkülözhetetlenek voltak, s a jövőben sem lehet elodázni a versenyképesség megtartásához szükséges beruházásokat.

A tejtermelés változatlan szarvasmarhalétszám mellett 2012 óta több mint tíz százalékkal nőtt az állatok genetikájának és a jobb minőségű takarmánynak köszönhetően.