Zala megyében 5 százalék alá csökkent az álláskeresők aránya

Zala megyében 4,8 százalékra mérséklődött júniusban az álláskeresők aránya, a mutató értéke a májusinál 0,1 százalékponttal, az egy évvel korábbinál pedig 0,8 százalékponttal volt kevesebb – tájékoztatta a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya hétfőn az MTI-t.

Június végén 6397 álláskeresőt regisztráltak a megye kirendeltségein, 27-el kevesebbet, mint egy hónappal korábban. Az álláskeresők száma az elmúlt év azonos időszakához képest 10 százalékkal mérséklődött.

Csökkent a pályakezdő álláskeresők száma is Zala megyében. Júniusban az álláskeresők 7 százaléka, összesen 437 fiatal volt pályakezdő, míg tavaly 593-an kerestek állást a kirendeltségek segítségével. Az év első felében 255 új pályakezdőt regisztráltak, 90-nel kevesebbet, mint egy évvel korábban – közölte a foglalkoztatási főosztály.

A regisztrált álláskeresők számának csökkenésében a szezonális munkaerőigények bővülése mellett az is szerepet játszott, hogy júniusban mintegy 70 álláskereső képzése kezdődött el. Az álláshelyek száma is jelentősen bővült: a munkaadók 1,2 ezer új, nem támogatott álláshelyet jelentettek be júniusban.

A hónap során 1415-en kerültek ki a nyilvántartásból. A kilépők közül ezren váltak foglalkoztatottá, közülük 600-an támogatás nélkül jutottak munkához.