Vinnék a határon túlról is a szilvát

Keresett exportcikk a jó minőségű magyar étkezési szilva, a kivitel 8-12 ezer tonna között mozog évente, a Magyarországra – jellemzően szezonon kívül – importált friss szilva mennyisége elhanyagolható ehhez képest, 400-600 tonna.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint az export főleg a német piacra irányul, de jelentős mennyiségeket vásárol Csehország és Ausztria is, valamint a skandináv országok. Hasonlóan pozitív a feldolgozott gyümölcs külkereskedelmi egyenlege is, a termény cukrozott és cukrozatlan ipari szilvapüré formájában kerül a külpiacokra.

A piaci szereplők tapasztalatai alapján sokkal nagyobb igény lenne a minőségi magyar árura külföldön, mint amit a termelés jelenleg képes kielégíteni. A magyarországi szilvaültetvények nagy része azonban elöregedett, sok helyütt nincs öntözés, kevés az intenzív művelésű, korszerű állomány. Így a piaci követelményeknek megfelelő kiváló minőségű áru előállítására csupán kevesek képesek. Ez egyben magyarázza azt is, hogy a termésmennyiség nagyobb része ipari feldolgozásra kerül.

A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy a termelés jellemzően két fajtára koncentrálódik, s ha ezek egyszerre érnek be, az gyakran piaci zavarokhoz vezet. Holott különböző fajták sokasága áll a termelők rendelkezésére, amelyekkel kibővíthető, elnyújtható a szezon, számos különleges színű vagy alakú gyümölcsöt nevelő fajta is létezik, és ezekkel a piac különleges igényű szegmensei is kiszolgálhatók a köztestület szerint.