Világszerte károkat okoznak a globális felmelegedés hatásai

Még számos ország gazdaságában meghatározó arányt képviselnek a fosszilis energiahordozók

Világszerte kimutathatók a gazdasági folyamatok alakulásában is a jelentős károkat okozó globális felmelegedés hatásai – írta a brit The Economist, amelynek összeállítása az idén nyáron mért extrém magas hőmérsékletek tükrében mutat rá a klímaváltozás erősödésére. A hetilap humanitárius katasztrófák lehetőségére is utal, miközben szó esik olyan lehetőségekről, amelyek még most is jelentősen enyhíthetnek az egyre kevésbé visszafordítható folyamatokon.

A világszerte tapasztalható egyre melegebb időjárás hatása gazdasági veszteségekben is jól kimutatható. A Világbank előrejelzése szerint India például a bruttó hazai termékének (GDP) 2,8 százalékát veszítheti el a hőség miatt 2050-ig, és a szubkontinens lakosságának megközelítőleg fele szenvedhet a kedvezőtlen klímaváltozástól – számolt be róla a brit The Economist. Mint írták, globálisan tekintve a forróság akár kétbillió dollár értékű kimaradást is okozhat 2030-ig.

Mint írják, a hőhullámok pusztítóereje fokozottan érvényesül a harmadik világban, ahol a terménypusztulás és a munkavégzés hatékonyságának a csökkenése nagyobb csapást jelent, mint a jóléti államokban, de például már Japánban is természeti katasztrófának tekintik az erős kánikulákat.

Ennek a kategorizálásnak a jogosságát támasztja alá, hogy Európában több mint 70 ezren vesztették életüket közvetlenül a hőség miatt 2003 nyarán. Bár akkor ezerévenként egyszer előforduló anomáliának tekintették az ominózus kánikulát, a norvég királyi meteorológiai intézetet idézve rámutattak: manapság már akár tízszer gyakrabban számíthatunk hasonló hőhullámokra. Vagyis az öreg kontinensen idén nyáron tapasztalható, szintén tikkasztó meleg – Észak-Euró­pát leszámítva – már nem is mondható kirívónak.

Az idei nyár kiugró hőmérsékletei közül Finnországot említették, amelynek egy lappföldi településén több mint százéves rekord dőlt meg: a sarkkör táján 32 Celsius-fokot is mértek júliusban, az ott szokásos 20 Celsius-fok körüli értékek helyett. Az egyesült államokbeli, és egyébként viszonylag enyhébb klímájú Los Angeles belvárosában nem ment 26 Celsius-foknál lejjebb a hőmérő higanyszála egy július eleji hajnalon. A Perzsa-öböl parti Omán Quriyat nevű településén a kora reggel rögzített érték 42,6 Celsius-fok volt. Azt is megjegyezték, kiugró hőmérsékleti rekordok a klímaváltozástól függetlenül bármikor előfordulhatnak, például bolygónkon a legnagyobb forróságot 1913-ban – vagyis a mostaninál jóval alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátási szintek idején – mérték.

Beláthatatlan következmények

A Melbourne-i Egyetem egy nemrégiben publikált tanulmánya alapján 0,5 ­Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén a jelenleginél kétszer több – 45 helyett 90 millió – euró­pai lakos számíthat arra, hogy megéli egy hőmérsékleti rekord megdőlését. Ha az emelkedés mértéke elérné az 1 ­Celsius-fokot, ez a szám 163 millió lenne. Az emelkedés abszolút értékénél azonban sokkal súlyosabb következményei lehetnek a melegedésnek.

A cikkben kifejtik: bár még az 50 Celsius-fokos hőség is kibírható száraz időben, az úgynevezett „wet-bulb” jelenség (szó szerinti fordításban „nedves villanykörte” – a szerk.) – vagyis amikor a levegő páratartalma meghalad egy bizonyos mértéket, s ez legalább 35 Celsius-fokos hőmérséklettel párosul – mindenki számára életveszélyes körülményt jelent. Az említett szituációban egy egészséges, fiatal személy is életveszélyes állapotba kerülne mind­össze hat óra leforgása alatt, még akkor is, ha ruhátlanul árnyékban tartózkodna egy ventilátor mellett.

– Extrém módon magas páratartalomnál napjainkban ritkán megy 31 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, ám a századunk végére – és a jelenlegi szén-dioxid-kibocsátási szinttel számolva – a Perzsa-öböl egyes országaiban, mint Abu-Dzabi vagy Dubai, ahol sokszor rendkívül fülledt idő van, rendszeresen 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérő higanyszála. Dél-Ázsia egyes részein pedig – amelyek jóval népesebb és szegényebb területek, mint a közel-keleti sejkségek – nagyjából 25 évente fordulhatnak elő 34,2 Celsius-fokos, magas páratartalommal járó hőségek – írta a lap két amerikai egyetem kutatását ismertetve.

Nő A szén iránti kereslet

Bár számos ország aláírta a párizsi klímaegyezményt, amelyben amellett kötelezték el magukat az államok, hogy megelőzik a bolygó átlaghőmérsékletének az ipari forradalom előtti szinthez képest viszonyított 2 Celsius-fokos emelkedését, egyelőre nem sikerült teljesíteni. A légkör felmelegedését okozó gázok kibocsátásának az összmennyisége ismét emelkedett, s a kőolaj- és a földgáziparban véghez vitt befektetések is gyarapodtak. A The Economist beszámolója szerint az elmúlt négy évben először a szén iránti kereslet is nőtt. A 2006-tól 2016-ig tartó időszakban Ázsia fejlődő gazdaságainak energiaigénye 40 százalékkal emelkedett.

A szén – vagyis a „legpiszkosabb” energiahordozó – használata évi három százalékot meghaladó mértékben nőtt, az ennél valamivel tisztábbnak számító földgáz 5,2, a kőolajé pedig 29 százalékos arányban. Emellett a fosszilis energiahordozókat könnyebb felhasználni az energetikai hálózatokban, mint az időjárásnak kiszolgáltatott megújulókat. Miközben a zöld befektetési alapokat kezelő spekulánsok azzal fenyegetnek, hogy nem fektetnek olajvállalatokba, az állami tulajdonban lévő közel-keleti és orosz megavállalatok jó üzleti lehetőségként tekintenek Ázsia növekvő energiaétvágyára.

A politikai tehetetlenséget is az átállás egyik legerősebb kerékkötőjeként említi a lap, hiszen minél több hagyományos energiahordozót használ egy ország, annál nehezebben tud alternatív forrásokra váltani. – Emellett erős lobbicsoportok érdekeinek is köszönhető, hogy a szén tartósan az energiaellátás meghatározó eleme maradt – hívták fel a figyelmet. Mint beszámoltak róla, még az Egyesült Királyság is csak tavalyra volt képes teljesen hátrahagyni ezt az 1800-as évektől sokáig meghatározó energiaforrást.

Szénre épül India elektromos ellátásának 80 százaléka, szegény államának egész gazdasága, ugyanis több leszakadt régióban a – szénnel hajtott – vasút a húzóágazat, amelyekben a bankoknak is jelentős érdekeltsége van a hitelek révén. A hetilap azt is megjegyezte, hogy Kína egymilliónál is nagyobb számú elektromos autója valójában szénenergiával működik, hiszen az elektromos áramot régi típusú hőerőművekben állítják elő, így a járművek kevésbé környezetbarátnak mondhatók, mintha benzinmeghajtással üzemelnének.

Ígéretes változások

Bár a megújuló erőforrásokra – mint a szél- és a napenergiára – alapuló rendszerek támogatása számos helyen csökkent, az ilyen irányú befektetések aránya stagnál, és a klímabarát atomenergia költséges és népszerűtlen, a lap ígéretes tendenciákat is említett. Világszerte nagyjából hetven országban vagy régióban – amelyek együttvéve az összes gázkibocsátás egyötödéért felelősek – már folyamatban van a szénről való áttérés. Az ottani szakemberek olyan megoldásokon dolgoznak, mint a szénmentes acél, vagy olyan cement, amely több szenet képes megkötni, mint amennyi a gyártása során keletkezik, de kísérleteznek olyan szerkezet kidolgozásával is, amely visszasugározza a napenergiát a világűrbe. Szintén előremutató változásként számoltak be arról, hogy a napelemek, szélturbinák és hasonló technológiák hatékonysága folyamatosan nő, és egyre kevésbé költségesek.

A The Economist cikkében említett, 38 országban végzett felmérés szerint az emberek számára is egyre fontosabb kérdésről van szó. Egy tavalyi közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 61 százaléka látta komoly fenyegetésnek a klímaváltozást, csak az Iszlám Állam terroristái keltettek nagyobb félelmet az emberekben. Kínában és Indiában, ahol jelentős problémát okoz a városi szmog, a füstben fuldokló lakosság is abba az irányba tereli a vezetést, hogy a szén helyett más energiaforrást keressenek az áramellátás biztosításához.

Bár a klímaváltozás hatásainak enyhítése rövid távon jelentős költségekkel jár, a hetilap végkövetkeztetésként azt hangsúlyozta, hogy a szénről való „leszokás” összességében gazdagíthatja a világgazdaságot. Hasonlóan, ahogy az ipari forradalmat beindító fosszilis energiahordozók lehetővé tették a XX. század nagy technikai vívmányainak a létrejöttét.