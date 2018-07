Versenyképesség: ősszel új stratégia

Minőségi munkahelyek csalják haza a kivándoroltakat

Nyár végére egységesíti a gazdasági kormányzat azt a három stratégiai javaslatot, amelyek a magyar gazdaság versenyképességét javítanák jelentős mértékben. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a távlati cél az, hogy 2030-ra Magyarország ott legyen az első öt olyan európai uniós ország között, ahol érdemes élni.

Három gazdaságfejlesztési stratégiáról tárgyalt az elmúlt két ülésén a Nemzeti Versenyképességi Tanács, ebből tegnap vitatták meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 180 pontból álló csomagját, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságfejlesztési stratégiáját, miután korábban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már bemutatta elképzeléseit.

Mint azt Varga Mihály pénzügyminiszter újságíróknak tegnap elmondta, a tanács véglegesítette a nyelvoktatási és képzési javaslatcsomagot, és áttekintette az új felvetéseket, amelyek célja Magyarország hosszú távú versenyképességi felzárkózásának elérése. A minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint az MNB intézkedési tervét Virág Barnabás monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgató ismertette.

A dokumentum ambiciózus makrogazdasági célszámokat határoz meg 2030-ra, amelyek az elemzés szerint elérhetők a tanulmányban foglalt 180 intézkedés megvalósításával. Nemzetközi statisztikákkal összevetve bizonyítja, hogy a magyar gazdasági növekedést a mennyiségi jellemzők helyett a minőségi javulásra kell építeni, ehhez pedig a termelékenység növekedése szükséges.

Az ITM stratégiáját Palkovics László miniszter mutatta be. A munkaanyag elemzi és indokolja, hogy mely globális megatrendek határozzák meg a magyar gazdaságpolitika mozgásterét, de vizsgálja a hazai gazdaságpolitika rendszerváltoztatás óta eltelt kulcsfontosságú folyamatait is, különös tekintettel a duális gazdaságszerkezet létrejöttére.

Varga elmondása szerint a miniszté­rium most megkezdi azt a munkát, amellyel a három javaslatcsomagot szinkronba hozza. Ez a munka várhatóan nyár végére elkészül, így őszre már egy komplett versenyképességi stratégiát lehet a kormány elé terjeszteni. Mindennek távlati célja, hogy 2030-ra Magyarország ott legyen az első öt olyan európai uniós ország között, ahol érdemes élni.

Palkovics László elmondta, a kormányzat dolgozik további ösztönzőkön, amelyekkel fejleszthető a hazai vállalatok technológiai felkészültsége, termelékenysége, amelyekkel szorosabban be tudnak kapcsolódni a magasabb hozzáadott értéket képviselő termelési láncokba. Ebbe a folyamatba illeszkedik az a célkitűzés is, hogy százezer külföldre ment, képzett szakembert hazacsábítsanak, mivel immár itthon is lesznek a szakmai igényeiknek megfelelő munkahelyek.