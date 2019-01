Versenyben a biztonságos főváros

Meglátszik az ágazat eredményein a lakosság, a turisták és a nemzeti értékek védelme

Európa számos országával ellentétben Magyarország és Budapest biztonságos, ez hazánknak, illetve a gazdaságnak komoly versenyelőnyt jelent a nemzetközi utazási piacon. A statisztikák szerint meredeken ível felfelé a fővárosi beutazó utasforgalom, egyre több külföldi turista szeretné felfedezni a magyar vendégszeretetet. Tavaly a 8. helyen szerepeltünk a tíz legjobb európai főváros rangsorában, idén a folyamatos fejlesztések és a köztudatban elterjedt biztonságos úti cél miatt a közönség szavazataival még előrébb léphetünk az elitlistán.

Az öreg kontinens legkiemelkedőbb húsz városa között versenyez Budapest a legjobb európai úti cél címért: január 15. és február 5. között bárki szavazhat, hogy a több mint háromszáz európai utazási irodával együttműködő European Best Destination szakmai szervezet megméretésén idén az első helyre kerüljön – hívta fel a figyelmet a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ.

A versenyt immár 11 éve rendezi a brüsszeli székhelyű internetes platform, szorosan együttműködve a kontinens legnagyobb turisztikai hivatalaival, azonban a végeredmény azért hitelesebb, mint a szakmabeliek által összeállított listák, mert kizárólag a világ minden tájáról szavazó utazók döntése szerint alakul az európai rangsor. Budapest tavaly debütált a versenyen, és rögtön a 8. helyet szerezte meg Lisszabont, Párizst, Amszterdamot, Prágát, Bécset, Barcelonát és Londont is megelőzve, összesen közel 18 ezer szavazattal. Tavaly Wroclaw nyerte el az első helyet.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ a magyar főváros turisztikai szervezeteként partnereivel szoros együttműködésben hosszú ideje azon dolgozik, hogy Budapest történelmi látnivalóit, virágzó gasztronómiáját, termálvizeit és vibráló kulturális életét minél szélesebb körű utazóközönséggel ismertesse meg – hangsúlyozták a versenyfelhívás kapcsán. Megjegyezték: az, hogy fővárosunk kincseit még többen láthassák, és átéljék, milyen élményeket kínál, rajtunk, a hazai utazóközönségen, a lakosságon is múlik. Budapest ugyanis – bekerülve a húsz versenyző közé – idén dobogós helyet is méltán elfoglalhat, ha a közönség néhány kattintással megerősíti szavazatával a versenyben.

A fővárosi fesztiválszervezet azt is közölte: Budapest az Európa sportfővárosa 2019 címet viseli ebben az évben, a cél viszont az, hogy még egy nívós európai címet szerezzen a termálfürdők és a fesztiválok városa, amely további ösztönző hatással lenne a beutazó utasforgalomra, mivel a nyertes desztinációk egész évben nagyszabású nemzetközi marketingkampányban is szerepelnek.

Minden esély megvan a bizakodásra: Budapest az elmúlt évben soha nem látott népszerűségnek örvendett a világ turisztikai piacán, 2010 óta évente négymillióval több turista fordul meg Magyarországon. Dinamikusan nő a béke iparágaként is említett nemzetgazdasági terület, köszönhetően annak, hogy hazánk egyre vonzóbb, a főváros pedig biztonságos és folyamatosan fejlődő-szépülő város, ahol a vendégek számtalan értékes, egyedi élménnyel találkozhatnak. Igazolják a sikert a statisztikák is: a héten megjelent novemberi KSH-jelentés szerint egyre több külföldi turista érkezik Magyarországra, sőt a magyarok is többet utaznak belföldön, s újabban divattá vált, hogy a vidéken élő családok, fiatalok, nyugdíjasok, utazócsoportok Budapestre látogatnak el néhány napos városnéző túrára, hogy megismerjék az elmúlt években átalakult, világvárossá fejlődött gyöngyszemet, Európa fűszerét, amelyre egyre többen büszkék, és ajánlják külföldi ismerőseiknek is – jelzik a piaci szereplők aktuális tapasztalataikat.

Tavaly novemberben 2017 hasonló időszakához képest közel öt százalékkal nőtt a fővárosban a turisták száma, a szálláshelyeken értékesített vendégéjszakák száma 3,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – a legfontosabb mutatószámokat tekintve hazánk tavaly megelőzte Ausztriát és Csehországot, amelyre az országképért felelős állami intézmény, a Magyar Turisztikai Ügynökség hívta fel a figyelmet. Az őszi városlátogatások utolsó hónapjában mások mellett az Amerikai Egyesült Államok, Izrael, Kína, Kanada és Spanyolország turistái érkeztek jóval többen, de több európai és tengerentúli országból jelentősen nőtt azok száma, akik kíváncsiak a biztonságos Budapestre és más látnivalókra az országban.

A számok önmagukért beszélnek: tavalyelőtt a nemzetközi utazásokból hazáknak 5,5 milliárd euró devizabevétele származott, ami az előző évben még tovább nőtt. A szálláshelyek bevétele tavaly több mint tíz százalékkal bővült, az iparág minden téren rekordok sorát állítja fel, biztos bevételt termelve a költségvetésnek – immár az összes magyarországi foglalkoztatott 13 százalékának megélhetését biztosító nemzetgazdasági ágazat évente 10-11 százalékkal járul hozzá a GDP-hez.

Az elmúlt két évben paradigmaváltáson átesett turizmus meredeken felívelő pályáját egyedül a bevándorlás veszélyeztetheti tartósan, mert tönkretenné az ország biztonságát, vele együtt a turizmust és a gazdaságot is.

– Ott, ahol tömeges bevándorlás van, megszűnik a biztonság, és ahol megszűnik a biztonság, ott elmarad a turizmus, amit a gazdaság is megérez. Európa számos országával ellentétben Magyarország és Budapest biztonságos – fogalmazta meg a nagyobbik kormánypárt a napokban megjelent újabb, rekordközeli eredmények kapcsán. A biztonságérzetet építő alapelvek mentén a nyugat-európai országokhoz képest hazánkban alacsonyabb a terrorfenyegetettség, ami immár jelentős versenyelőnyt jelent az európai turizmusban.

Ezúttal a magyarok is kifejezhetik biztonságérzetüket, illetve büszkeségüket a főváros iránt a European Best Destinations szavazásán február 5-ig. Budapestre a https://www.europeanbestdestinations.com weboldalon lehet szavazni a megfelelő menüpontban, egy IP-címről hetente egyszer.

A verseny győztesei, a legjobb úti célok egész évre szóló promócióban részesülnek a European Best Destinations weboldalon, a nemzetközi sajtóban, illetve számos közösségi médiafelületen és utazási portálon.

A városok egy éven keresztül használhatják a Top 10 európai úti cél címet és logót, jelezvén, hogy az utazók szavazatai alapján méltán szerepelnek az élvonalban.