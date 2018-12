Vegyesen zártak a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 146,12 pontos, 0,37 százalékos csökkenéssel, 39 238,44 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 12,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője az M1 aktuális csatornán elmondta, a hazai és a külföldi piaci kurzusok eltérő pályán mozogtak.

Külföldön leginkább az keltett izgalmakat a befektetők körében, hogy a brit alsóházban a tervekkel ellentétben esetleg nem fogják megtartani a kedd délutáni szavazást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, amit Theresa May brit miniszterelnök végül be is jelentett. Ennek következtében a nyugat-európai börzeindexek napi mélypontjuk környékén járnak a kereskedésben, amelyek másfél-kétéves mélypontnak tűnnek – mondta. Hozzátette, a devizapiacokon is hasonló mozgásokat lehetett látni, a brit font több mint másfél éves mélypontra került a főbb devizákkal szemben.

A hazai részvénypiac a nap elején szinte teljesen függetlenítette magát a nyugat-európai mozgásoktól, nap végére azonban visszasüllyedt a pénteki záróérték közelébe. A blue chipek közül csak a Magyar Telekom és az OTP tudott kis pluszt felmutatni, miközben nap közben voltak 0,5-1 százalékos pluszban is a vezető részvények – mondta a vezető elemző.

A Mol 22 forinttal, 0,71 százalékkal 3062 forintra gyengült, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 20 forinttal, 0,18 százalékkal 11 290 forintra erősödtek, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,45 százalékkal 442 forintra nőtt, forgalma 305,2 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 55 forinttal, 0,98 százalékkal 5530 forintra esett, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3819,07 ponton zárt hétfőn, ez 11,44 pontos, 0,30 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.