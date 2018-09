Vegyesen változott a vezető részvények ára

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 82,34 pontos, 0,23 százalékos emelkedéssel, 35 868,88 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1 aktuális csatornán elmondta, a BUX index ledolgozta a nap eleji mínuszokat, kismértékben emelkedni tudott.

A Mol megtartotta a nap eleji pluszokat, sőt növelni is tudta, és a Richter is a pozitív tartományban zárt. Bár az OTP esetében a Csányi Sándorhoz köthető alap, a Sertorius hétfőn tovább vásárolta az OTP-részvényeket – 60 ezer darabot vett -, ami azt mutatja, hogy tízezer forint alatt továbbra is igen olcsónak tartja, ez nem volt elég ahhoz, hogy emelkedni tudjon a bankpapír. A Magyar Telekom a kereskedés vége felé a 400 forintos lélektani szint alá esett – mondta a részvényelemző.

A Mol 18 forinttal, 0,63 százalékkal, 2858 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,10 százalékkal, 9850 forintra csökkent, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4,50 forinttal, 1,12 százalékkal, 398,50 forintra esett, forgalma 176,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,20 százalékkal, 5110 forintra nőtt, forgalmuk 578,6 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3642,36 ponton zárt kedden, ez 38,74 pontos, 1,08 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.