A vártnál jobban nőttek a keresetek januárban

A várakozásokat jóval meghaladó mértékben, 13,8 százalékkal emelkedtek a bruttó és a nettó átlagkeresetek januárban éves szinten. A bruttó átlagfizetés így több mint 310 ezer forint. A keresetek januári emelkedése felülmúlja a 12 százalékos piaci várakozást és meghatározó szerepet játszott benne a minimálbérek emelése, valamint az állami szféra egyes területein végrehajtott bérrendezés.

Folyamatosan emelkednek a fizetések Magyarországon, már 61 hónapja töretlen a keresetek felzárkózása – hangsúlyozta tegnap Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tegnap közzétett adataira reagálva elmondta, a béremelkedés az ágazatok közül a szállítást, a raktározást, az egészségügyet és az építőipart érintette a legnagyobb mértékben. Januárban mind a bruttó, mind a nettó átlagkereset 13,8 százalékkal nőtt, előbbi 310 800, utóbbi 206 700 forint volt. A reálbér 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit.

Varga Mihály kiemelte: számítottak rá, hogy 2016 novemberében a kormány és a szociális partnerek által aláírt hatéves bérmegállapodás hatására jelentősen emelkednek a bérek, a fizetések növekedési üteme azonban meghaladta a várakozásokat. Felidézte, hogy a bérmegállapodás értelmében idén január elsején a minimálbér nyolc, a szakmunkások garantált bérminimuma 12 százalékkal emelkedett.

Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a hatéves bérmegállapodás nagy hangsúlyt helyez a munkaadói közterhek csökkentésére is. Ezt támasztja alá, hogy 9 százalék lett a társasági adó, a korábbi 27 százalékról tavaly 22-re, idén pedig 19,5 százalékra csökkent a munkaadói járulék összege. A tárcavezető bízik benne, hogy a következő évek reálbér-növekedése lehetőséget teremt arra, hogy a következő években 2-2 százalékponttal csökkenteni tudják a munkaadói járulékot, 11,5 százalékra.

A tegnap közzétett adatok a piaci elemzőket is meglepték. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a keresetek januári emelkedése felülmúlja a 12 százalékos piaci várakozást, és meghatározó szerepet játszott benne a minimálbérek 8, illetve 12 százalékos emelése. Az állami szféra egyes területein zajló bérrendezés továbbra is magasabban tartja a béremelkedés ütemét, mint az üzleti szférában tapasztalt mutató. Felidézte, hogy a múlt év elején főként az állami vállalatoknál jelentősen késett a bérmegállapodás, így ez alacsony bázist jelent és a munkaerőhiány is felfelé hajtja a kereseteket.

Horváth András, a Takarékbank elemzője előrejelzésében 9 százalékot meghaladó éves bérnövekedést prognosztizál, a képzett munkaerő hiánya, a közszférában idén is zajló jelentős bérrendezések és a minimálbér-emelések miatt. Idén a várt 2,5 százalékos éves infláció mellett ez 6 százalékot meghaladó reálbér-növekedést jelent. Egyes hiányszakmákban további gyorsuló ütemű bérnövekedésre lehet számítani a képzett munkaerőért folytatott összeurópai versenyben.