Vadásznak a fiatal szerelőkre

Az Autótechnika országos tanulmányi versenyt idén is az Autószerelők Országos Egyesülete és az X-Meditor Kft. szervezte. Az autószerelő- és autó­elektronikaiszerelő-tanulóknak kiírt csapatverseny kiemelt támogatója idén is az Inter Cars Q-Service hálózata volt. Az online forduló szponzorálása mellett a középdöntők helyszíneit is az Inter Cars biztosította, így mind az öt régióban Q-Service-ben mérték össze gyakorlati tudásukat a diákok – tette közzé az Autószektor.hu.

Amellett, hogy színvonalas helyszíneken, igazi műhelykörülmények között, szakértő zsűri előtt versenyezhettek a diákok, fontos azt is megemlíteni, hogy a szervizekbe érkező végzősöket a szerviztulajdonos is szemügyre vehette, akár munkát is ajánlhatott nekik.

Ebben a helyzetben mindkét fél nyer, hiszen a diák olyan gyakorlati helyet találhat, ahol megtanítják a szakma fortélyait, a szerviz pedig kiváló munkaerőre tehet szert. Az Inter Cars pedig katalizátorként működik közre, hiszen megteremti a találkozás és a szakmai tudás bizonyításának lehetőségét.

A Q-Service-hálózat nemcsak egy-egy alkalommal kíván megjelenni az oktatási intézményekben, hanem hosszú távú együttműködésre törekszik, ezért az Inter Cars nem adta fel azon törekvését, hogy az autószerelő-képzést indító szakiskolákba és szakgimnáziumokba eljuttassa az IC Technika szoftvert, amelyet a gyakorlati órákon használhatnak a diákok.