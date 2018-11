Uniós élmezőnyben a hazai növekedés

A fontosabb külpiacaink gyengébben teljesítettek, ezt azonban ellensúlyozta a belső fogyasztás

A kétkedő szakértőket meglepő növekedési adattal egyúttal nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményt nyújtott az idei harmadik negyedévben a magyar gazdaság. A növekedés negyedéves összehasonlításban a negyedik, éves összehasonlításban a harmadik volt az Európai Unióban. Mint az a Takarékbank összeállításából kiderül, nyolc tagállam adata még nem ismert, ezek alapján éves alapon még Írország és Málta kerülhet elénk.

A növekedési adat azért is jelent fontos támpontot a kilátások megítélésé-ben, mert az Európai Unió és fontosabb európai külpiacaink is gyengén teljesítettek. Németország egyenesen zsugorodott, még ha enyhén is, ez is jól mutatja, hogy legfontosabb külkereskedelmi partnerünk kereslet-visszaesését milyen mértékben tudja mostanra ellensúlyozni a belső fogyasztás.

Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza ennek megfelelően 1,5-re csökkentette korábbi 1,8 százalékos növekedési várakozását a német gazdaságban idén. A fő ok, aminek korábban nagyobb lecsapódása lett volna Magyarországon is, a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának újraszabályozása, valamint a kínai kereslet csökkenése. Eközben Olaszország növekedése nullázódott, ennek leginkább az eurózónára való hatásában és az esetleges bizalmi megingásban van rövid távon közvetett szerepe a hazai eszközárazásra.

A régiónkban egyedül Lengyelország tudta a hazai adatot felülmúlni, fenntartva az idei dinamikus növekedést, ami következetesen 5 százalék feletti, ezúttal már a 6 százalékot közelítő negyedéves növekedést eredményezett. Ugyancsak jól teljesített 4 százalékot meghaladó eredménnyel Románia, itt azonban számos aggály is fennáll, mivel sok a kétely a román gazdaság alapjainak tartósságában.

Liam Carson, a londoni Capital Economics szakértője szerint a térség többi országának eredményei is meglepték a piacokat. Carson szerint miután a Capital Economics is 4,5 százalékra emelte az idei növekedési kilátását, a Magyar Nemzeti Bank, csakúgy mint a monetáris döntéshozó kollégái Lengyelországban, erőteljesebben szigorítani fogja a hitelezési feltételeket a következő hónapokban.