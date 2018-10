Újra támogatják az elektromosautó-vásárlást

Hárommilliárd forintos keret áll rendelkezésre a programra hazai költségvetési forrásból

Ismét lehet pályázni elektromos gépjárművek beszerzésének támogatására, a programban hárommilliárd forintos keret áll rendelkezésre hazai költségvetési forrásból – jelentette be Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Millenáris Park Elektromobilitás Látogatóközpontban.

Weingartner Balázs visszaidézte: a kormány 2016 októberében hirdette meg először a támogatást az elektromos autók vásárlására, az elmúlt két évben 1200 pályázatot nyújtottak be 1600 tisztán elektromos hajtású jármű vásárlásának a támogatására. Idén szeptember 30-ig 1,129 milliárd forint támogatást fizettek ki 781 autóra.

Az államtitkár hozzátette, hogy a korábbi kétmilliárd forintos keretet a kormány 300 millió forinttal megemelte, ehhez jön a most megnyíló hárommilliárd forintos keret.

Weingartner Balázs hangsúlyozta, hogy a program sikerességét az is mutatja, hogy a régióban jelenleg Magyarországon értékesítik a legtöbb elektromos járművet, már több mint 8000 zöld rendszámú jármű közlekedik a magyar utakon.

A megnyíló pályázatban is a bruttó vételár 21 százalékára, maximum 1,5 millió forint támogatást lehet kérni, változás viszont a korábbi kiíráshoz képest, hogy a 15 millió forintos maximális bruttó vételárat 20 millió forintra emelték.

A jövőben is a kereskedővel számolják el a támogatást, aki a korábbi gyakorlattal szemben előleget is kérhet – emelte ki az államtitkár. Elmondta: a pályázat is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetkímélő járművek elterjedjenek Magyarországon.

A kormány számára fontos, hogy olyan programokkal támogassa a családokat, amelyeknek köszönhetően nemcsak az anyagi terheik csökkennek, hanem alacsonyabb lesz a környezetszennyezés is – hangsúlyozta az államtitkár.

A magánszemélyek, gazdasági társaságok, önkormányzatok október 29-én 8 órától adhatják be a pályázatot a vissza nem térítendő támogatásra az E-mobi.hu honlapon.

Lapunk a napokban írt arról, hogy egyre több áramot töltünk az elektromos autókba Magyarországon. A lapunkhoz érkezett válaszok alapján idén már meghaladhatta az ötszáz megawattórát az áramtankolás mértéke, az egyes szolgáltatók folyamatosan fejlesztik a kúthálózatokat. Ahogy megírtuk, legalább ötszáz tonnával kevesebb szén-dioxid került idén Magyarországon a légkörbe annak következtében, hogy sokan elektromos autót használnak a belső égésű motorral felszereltek helyett.