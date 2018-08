Újra fizethet prémiumot az időseknek az állam

Jó hírrel szolgált a magyar nyugdíjasoknak tegnap a ­Pénzügyminisztérium. A szaktárca ugyanis arról számolt be: amennyiben a gazdasági növekedés lehetővé teszi, a nyugdíjasok az idei évben is számíthatnak nyugdíjprémiumra.

Közléséhez a szaktárca magyarázatot is fűzött. Először is a minisztériumnál előrebocsátották, hogy a polgári kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal és a családban betöltött szerepükkel nagymértékben hozzájárultak az ország gyarapodásához. Az érintetteket – az értékálló ellátáson túl – a gazdasági növekedés függvényében nyugdíjprémium is megilleti.

Ennek a juttatásnak a kifizetésére akkor nyílik lehetőség, ha a hazai GDP bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke szintén a tervek szerint alakul.

– Számításaink szerint – tették hozzá a Pénzügyminisztériumban – az év egészében 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság, aminek elérését a legfrissebb adatok is alátámasztják. Mindehhez hozzáfűzték: ebben az esztendőben 32 milliárd forintot különített el a kormány nyugdíjprémiumra. Fontos tudnivaló, hogy a juttatás összegéről és kifizetésének idejéről ősszel születhet döntés.

Az idei év lehet sorban a második, amikor a nyugdíjasoknak prémiumot fizet az állam, az első utalásokról tavaly intézkedtek a döntéshozók. A múlt esztendőben minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy egyszeri, átlagosan 12 ezer forintot kapott. A juttatás kapcsán a kormány azt hangoztatja: fontos, hogy az ország sikeres gazdaságpolitikájának eredményeiből minden magyar ember részesülhessen. Az előnyökből a nyugdíjasok sem maradhatnak ki, hiszen az idősebb generációk munkája szintén hozzájárul a sikerekhez.