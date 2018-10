Újra 37 ezer pont felett zárt a BUX index

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 341,22 pontos, 0,93 százalékos emelkedéssel, 37 109,24 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 6,4 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény erősödött az előző napi záráshoz képest. Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. üzletkötője az M1 aktuális csatornán elmondta, a magyar tőzsde nap közben sem volt nagy mínuszban, de nagyon kicsi forgalom jellemezte.

Délután azonban, amikor az európai tőzsdék elkezdtek emelkedni, és a nyitást követően az amerikai piacok is, a magyar tőzsdét is „megvették”. Méghozzá elég jelentősen, újra 37 ezer pont felett van a BUX index – tette hozzá. Az emelkedés nagyrészt a Molnak köszönhető, amely nap közben 0,3 százalékos mínuszban is volt, végül 2 százalékos pluszban zárt, újra 3000 forint felett van.

A német tőzsdeindex több mint 1 százalékos mínuszról fordult meg, és a BÉT zárásakor 0,2 százalékos pluszban volt, tehát a mélypontjához képest 1,2 százalékot tudott javulni – mondta.

A Mol 60 forinttal, 2,01 százalékkal, 3040 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,39 százalékkal, 10 190 forintra nőtt, forgalmuk 2,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,27 százalékkal, 400 forintra emelkedett, forgalma 204,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,29 százalékkal, 5180 forintra nőtt, forgalmuk 913,9 millió forintot ért el.

A BUMIX 3717,36 ponton zárt kedden, ez 7,84 pontos, 0,21 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.