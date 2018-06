Újabb sarc a fapadosoktól

Pénzt kérnek azért, hogy velünk utazzon a kisbőrönd

Újabb megszorító lépést vezetett be a Wizz Air: már csak azok vihetik fel a fedélzetre a kisbőröndjüket, akik többletkiadást vállalnak. Az indoklásban a gyorsabb ki- és beszállásra hivatkoznak.

„Mivel a fedélzeten korlátozott a rendelkezésre álló hely, nem tudjuk garantálni, hogy minden utas magával viheti az utastérbe a kézipoggyászát. Csak a Wizz Priority szolgáltatást vásárló utasok vihetik magukkal a fedélzetre a kézipoggyászt” – olvasható a diszkont-légitársaság honlapján.

Aki nem vásárolt prio­rity szolgáltatást, annak a kézipoggyászát a raktérben tudják szállítani. Online vásárlás esetén jegyenként 1650-4000 forintot fizetve a kézipoggyászt – feltéve, ha nem nagyobb, mint 55×40×23 centiméter, és nem nehezebb 10 kilónál – garantáltan az utastérben szállíthatjuk, emellett magunkkal vihetünk még egy kisebb táskát is.

A kisbőrönd csomagtérben utaztatása nem újdonság a Wizz Air gyakorlatában, a mostanáig érvényes szabályok szerint is csak azok vihették fel a fedélzetre a csomagjukat, akik a beszállásra várakozók első csoportjában helyezkedtek el. Amikor a személyzet úgy ítélte meg, hogy a kabinban lévő csomagtartók megteltek, a többi utasét összegyűjtötték a gép mellett várakozó gondolában és a csomagtérbe irányították.

Ez a rendszer nem volt következetes: mi magunk többször is repültünk a magenta társasággal, és úgy tapasztaltuk, hogy volt, amikor senki sem törődött a kézipoggyász átirányításával. Végül is minden csomag befért a felső tartókba, azaz nem igaz, hogy megtelik a kabin, ha mindenki magával viszi a gurulóst a fedélzetre. Máskor viszont át kellett adni beszállás előtt a kisbőröndöt, pedig bőven volt még hely az ülések feletti poggyásztartókban.

A Ryanair néhány hónappal korábban már bevezette a pluszfizetéshez kötött módit, és mert a hatóságok nem avatkoztak közbe, az utasok pedig hajlandók voltak néhány eurót hozzácsapni a jegyárhoz, a modell működőképesnek bizonyult. Sőt jelentős többletbevételt hozott: 4-ről 20 százalékra nőtt azoknak azon utasok aránya, akik vállalták ezt a kiadást.

Hasonlóan működött a szétültetés is: előbb a Ryanair lépte meg, hogy az együtt foglaló utasokat a gép különböző részeibe ültette. Ám bármennyire is bosszantotta az utasokat az új gyakorlat, végül is vállalták a többletköltséget. Mindezt látva, a Wizz is bevezette a szétültetést, azzal indokolva, hogy az egyedül utazókat ez nem zavarja. A valóságban a többletbevételek elérése a cél.

Tény, hogy a fapadosok a bevéte­leik egyre nagyobb részét szerzik meg a jegyáron felül: a március végén zárult pénzügyi évről szóló jelentés szerint a Wizz 42, a Ryan 28 százalékkal fejelte meg az árbevételét olyan tételekből, amelyeket az utasok az alapáron felül fizettek.