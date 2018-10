Újabb razziába kezd a NAV

Ezúttal az őstermelők körében tart vizsgálatokat az adóhatóság

Razziát indít hétfőn az adóhivatal, a szervezet munkatársai ezúttal az őstermelők körében vizsgálódnak. Idén ez már a sokadik összehangolt hatósági akció, ráadásul a legtöbb ellenőrzés-sorozatról előre tájékoztatta a hivatal az érintetteket.

Ellenőrzés-sorozatot indít ma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szervezet az őstermelők körében vizsgálódik. A razziát kockázatelemzés előzte meg, a hatóság érdeklődésére pedig elsősorban azok számíthatnak, akik személyijövedelemadó-bevallásukban nem szerepeltették hiánytalanul a folyósított támogatásokat, illetve a felvásárlóktól kapott összegeket.

A NAV ellenőrzi azt is, hogy az érintettek helyesen határozták-e meg járulékalapjukat, s jogosultak voltak-e azokra az szja-kedvezményekre, amelyeket érvényesítettek. A vizsgálatokban az egészségügyi hozzájárulásra is figyelnek a NAV-osok. Az ellenőrzés-sorozat megindításáról a hivatal jó előre, még a múlt héten tájékoztatást adott, időt hagyva az előzetes bejelentéssel arra, hogy az érintettek áttekinthessék adóügyeiket, s maguk orvosolhassák az esetleges hibákat.

A mostani akció messze nem az első az utóbbi időben, az adóhivatal ugyanis rendszeresen hirdet meg átfogó vizsgálódásokat. Csak az elmúlt fél évből megemlíthető a februári Valentin-napi ellenőrzés-sorozat, amit márciusban a húsvéti razzia követett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei jú­nius elején a fővárosi bulinegyedben végeztek számos vizsgálatot, a budapesti összehangolt akcióban a megyei igazgatóságok hivatalnokai és pénzügyőrei is részt vettek.

A hatóság állományának számottevő részét mozgatta meg az az egy hónappal később megkezdett razzia is, amelyben a Balaton környéki vállalkozók adóügyeit tekintették át a szervezetnél. De a ­Forma–1-es Magyar Nagydíjon is megjelentek a hatóság emberei, miként a Sziget Fesztivál és sok más, nyári rendezvény sem maradhatott ki az ellenőrzésekből. Egyes megyékben az iskolai tanév is NAV-os ellenőrzésekkel kezdődött.