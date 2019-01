Újabb karcsúsítás jöhet a Tescókban

Egyelőre nincs megállapodás arról, az idén mennyit keresnek az áruházlánc alkalmazottai

Várhatóan Magyarországon is folytatódik a Tesco anyavállalatánál nemrég elrendelt drasztikus racionalizálás, ami az aktuális pénzügyi év február végi zárásával születő eredményektől függhet. Hazánkban is van néhány áruház, amely veszteségesen működik, és még mindig nagy terhet jelent a multicégnek a munkaerő költsége – tudta meg a Magyar Idők londoni forrásból. Itthon a győri bérszámfejtők sztrájkbizottsága a hónap végén ül tárgyalóasztalhoz a munkáltatóval, eközben figyelemre méltó, hogy több áruházlánccal ellentétben ­január végén még nem született megállapodás a 2019-es bérekről. A Tesco lapunkkal azt közölte: bolt­jaikkal alkalmazkodniuk kell a vásárlói szokások változásaihoz.

Még mindig nem született egyezség mintegy 16 ezer munkavállaló esetén a Tesco áruházláncnál a 2019 januárjától esedékes béremelésekről, a folyamatban lévő tárgyalások állásáról a titoktartási nyilatkozatot tett szakszervezetek sem nyilatkoznak. A cég megkeresésünkre annyit közölt: jelenleg is tart a Tesco, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete közötti tárgyalás a béremeléssel kapcsolatban. Egyetértés van abban, hogy az egyeztetések során a munkavállalók érdekeit és az áruházlánc hosszú távú, sikeres magyarországi működését tartják szem előtt – jelezték, hozzátéve: csak a tárgyalások lezárása után adnak tájékoztatást, részinformációkat a nyilvánossággal nem osztanak meg.

Lapunk úgy értesült, noha több nagy kereskedelmi versenytárs már bejelentette az idei áruházi fizetéseket, ami a munkaerőért folytatott versenyben előnyt jelent, a Tescónál nem véletlen a szokatlanul kései döntés. Az elhúzódó folyamat összefüggésben állhat ugyanis a hétvégén Nagy-Britanniában kiszivárgott információkkal.

A Daily Mail megírta: brit iparági források szerint mivel a menedzsment nincs megelégedve a pénzügyi eredményekkel, radikális átalakításra készülnek az anyaországban, ahol lényegé­ben diszkontosítják a hipermarketeket a kiszolgálópultok megszüntetésével, ami 15 ezer fő leépítésével jár. Az anyavállalat belső köreiből azonban megtudtuk: nem csupán a szigetországban vált kívánatossá a vállalat működésének racionalizálása, hanem csoportszinten is.

Január közepén a Businessinsider.com üzleti hírportál megírta: 32 hipermarketet zárnak be hamarosan a nem jövedelmező lengyelországi piacon, miután a tavalyi nyár vége óta eddig már 14 ottani üzletre került lakat. Noha a Tesco, a londoni tőzsdén közzétett jelentések szerint, az erőteljes lakossági fogyasztásnak ­köszönhetően tavaly eredményes időszakot mondhatott magáénak, a diszkontok növekvő túlsúlya miatt Magyarországon is akadnak veszteséges áruházak. Ezek további üzemeltetésére több forgatókönyv is szóba jöhet, attól függően, hogy milyen végeredménnyel lát napvilágot a február 28-án záruló üzleti év, illetve hogy csoportszinten és külön az anyavállalatnál ez miként befolyásolja a jövedelmezőséget – jelezte londoni forrásunk.

Úgy tudjuk, a MediaMarkt műszaki üzletlánccal tervezett együttműködés, amelyre a múlt héten bólintott rá a Gazdasági Versenyhivatal, a jövőben azt eredményezi, hogy a Tesco kilenc áruházának csökken a belső eladótere, helyükre a másik lánc által kialakított árusítóhelyek kerülnek. A változtatásokra, a hivatalos indokok szerint, a munkaerőhiány ­miatt kellett sort keríteni. Ugyanakkor, mivel egyébként is magas a vállalat bérköltsége, forrásaink szerint a néhány éve még 20 ezer magyarországi munkavállalóból mára maradt 16 ezres dolgozói állományt tovább karcsúsítanák hazánkban.

Amennyiben az üzemeltetés nem válik nyereségesebbé, a több mint kétszáz bolt egy részét bérbe vagy eladnák, illetve a nettó eladóteret szűkítenék tovább, ahogy az a vásárlók számára is jól látható módon zajlik 2015 januárja óta, amikor 13 veszteséges hazai üzletet szüntettek meg. Az első drasztikus lépést – amely illeszkedett ahhoz, hogy az anyavállalat a 2015/2016-os pénzügyi évében 405 milliárd forinttal fogta vissza a kiadásait – több hasonló változás követte Magyarországon, például az optikai üzletág, a mobilszolgáltatás megszüntetése, a pékségek és vevőszolgálatok leépítése, az árusítópolcok szűkítése, az üzletrészek bérbeadása más kereskedők számára.

Legutóbb, tavaly decemberben az eddig a Győrben lévő, társadalombiztosítási és bérszámfejtéssel foglalkozó irodaközpont bezárását jelentették be, amelynek utódjaként egy, a fővárosban létrejövő, ám négy ország ügyeit már összevontan ellátó centrum jön létre. A munkájuk ellehetetlenülése miatt 40 győri szellemi foglalkozású dolgozó sztrájkhelyzetet hirdetett több követeléssel, amelyre reagálva a cég a hónap végére adott tárgyalási időpontot a sztrájkbizottságnak – tudtuk meg.

A Tesco lapunk kérdésére adott válaszából nem derül ki egyértelműen, várhatók-e további átalakítások a lánc itteni működésében. Mint írták, folyamatosan arra törekednek, hogy javítsák a vásárlói élményt. A 2018-as évben is számos hipermarketet és kisebb alapterületű áruházat újítottak fel, ezek közül is kiemelkedett a celldömölki üzlet modernizálása. – Ezt a munkát 2019-ben is folytatjuk, hiszen a vásárlói szokások és igények folyamatosan változnak, így a Tesco üzleteinek is az új fogyasztói attitűdök mentén, azokat támogatva, azokhoz alkalmazkodva kell változniuk – közölte a multivállalat.