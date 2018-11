Új vizeken szörföl a Bónusz Brigád

Egyre több magyar netező keresi a belföldi élménylehetőségeket és a minőségi szolgáltatást

A közeljövőben belép az ingatlanpiaci értékesítők sorába a hagyományos szolgáltatásokat idehaza elsőként digitalizáló kedvezménygyűjtő webáruház, amely 2010 óta az eredeti áraknál összesen több mint 30,7 milliárd forinttal olcsóbban juttatta különféle élményekhez a magyarokat. Lapunknak a Bónusz Brigád egyik alapító-tulajdonosa, Kaprinay Zoltán elmondta: mára csaknem megnégyszereződött az átlagos kosártértékük, miközben több mint 400 ezer felhasználójuk jellemzően egyre inkább a magyar értékeket keresi a szolgáltatásokban.

Egyre inkább a hazai élményekre, a nemzeti értéket megjelenítő szolgáltatásokra, a vidéki Magyarország megismerésére, illetve Budapest felfedezésére, továbbá minőségi termékekre, autentikus programokra vágynak a magyarok.

A kikapcsolódásra fordított átlagos kosártérték a Bónusz Brigád nyolc éve alatt alig több mint 3 ezer forintról 12 ezerre nőtt – mondta a Magyar Időknek a piacvezető hazai vállalkozás egyik alapító-tulajdonosa.

Kaprinay Zoltán úgy fogalmazott: érezhetően javultak a lakosság jövedelmi viszonyai, ami a hagyományosan elérhető szolgáltatásokat elsőként digitalizáló, a 2010-es évek első felében tapasztalt komoly piaci versenyben mindvégig jelentős forgalmat bonyolító nyolcéves cégnél új korszakot nyitott.

A Bónusz Brigád eddig több tízmilliárd forinttal járult hozzá, hogy a hazai internetezők olcsóbban jussanak hozzá olyan kényelmi, turisztikai, szépészeti, egészségügyi vagy oktatói, illetve sportszolgáltatásokhoz, amelyekről korábban nem is hallottak vagy nem engedhették meg maguknak. Az egykori hazai startup sikerét mutatja, hogy a cég mára nélkülözhetetlenné vált a hagyományos szolgáltatók és a fogyasztók közötti kereskedelmi pályán.

– Ismerve a megváltozott vásárlói igényeket, ma már gyakran mi javasoljuk a szolgáltatóknak, kereskedőknek, hogy milyen programlehetőséggel vagy termékkel tűnhetnek ki a kínálatból. Az internetes vevők körében a legfontosabb szempont még mindig az ár, illetve hogy mekkora az elérhető kedvezmény mértéke.

Felületeinken a kis magyar vállalkozások új ügyfeleket szerezhetnek, és például a falusi kézműves mester, akinek nincs internetes oldala, szélesebb körben adhatja el a termékét. Nálunk a tanyatulajdonos is meg tudja mutatni, milyen az élet vidéken, a lényeg, hogy garantálni tudjuk a vásárlóinknak: ennél olcsóbb ajánlat aktuálisan nincs a piacon – mondta a cégvezető.

Utóbbi kapcsán megemlítette: a legtöbben a kedvezményes utazási ajánlatok miatt keresik fel a bónuszoldalt, mivel minden negyedik válaszadó a szabadideje eltöltésére keres inspirációt.

Újabban nagy népszerűségnek örvendenek a falusi élménylehetőségek is, illetve a vidéki turisztikai programok. Sokan a két-három napos gyógy- és wellness üdülésekre fizetnek be a belföldi szállodákban, de újabban kiemelkedő a magyar lakosság körében a fővárosi élmények iránti magas kereslet is.

A Bónusz Brigád 2010-es indulásakor az átlagos kosárérték 3380 forint volt az oldalon, 2015-ben már 7580, idén pedig átlagosan 11 781 forintnyi terméket vagy szolgáltatást vettek meg – idézte fel Kaprinay, hozzátéve, a webboltban magas a bankkártyával fizető vásárlók aránya.

Mint mondta, a karácsony kapcsán friss kutatás készült a GKI Digitallal közösen. Eszerint idén a 60 év felettiek és a nők többsége szívesen választ kupont ajándékba a családtagjainak.

A leginkább keresett ezek közül az étel-ital bónusz, de a belföldi utazás és a masszázs is népszerű ajándékok, illetve nagyon sokan adnak szépségápolási kupont idén karácsonyra.

Belföldön a fővárosi sétahajózás a legnépszerűbb élménylehetőség, míg nyolc éve, az oldal indulásakor egy, a Liszt Ferenc téren elfogyasztott forralt borra szóló kuponból fogyott a legtöbb – sorolta.

Kiemelte: eddig összesen 30,7 milliárd forintot spóroltak meg a vásárlóknak, amiből mai áron számolva több mint 680 darab 100 négyzetméteres budapesti lakást lehetne megvásárolni.

Mint mondta, a cégnél folyamatos az innováció: a közeljövőben az ingatlanforgalmazás területén is megjelennek egyedi, kedvezményes ajánlataikkal.