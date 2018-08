Új úton kerülhető el a zsúfolt M7-es

A hétvégenként beduguló M7-es elkerülésére is alkalmas lehet immár a 62-es főút, amelynek a napokban adták át az utolsó, településeket elkerülő szelvényét. A Balaton északi partjára igyekvők Székesfehérvártól az M8-as új szakaszai segítségével úszhatják meg a torlódásokat.

Átadták a forgalomnak a 62-es főút Szabadegyháza-ipartelepet elkerülő szakaszát. A Székesfehérvárt Dunaújvárossal összekötő 62-esen azért jelentős lépés a most elkészült szakasz, mert a perkátai és seregélyesi elkerülő befejezése óta már csak ez a rész hiányzott ahhoz, hogy lakóterület, illetve iparterület érintése nélkül, végig főúton

– 90 kilométeres sebességgel – haladhasson a forgalom a két megyei jogú város között. Az új elkerülő 2,9 kilométer hosszúságú, kétszer egy sávos főút. Három szintbeli csomópontot alakítottak ki rajta, valamint tartozik hozzá még egy csomópont, egy 96,6 méter hosszú híd a vasúti fővonal, az iparvágány és a településre vezető út felett.

A fejlesztésnek a nyilvánvaló helyi jelentőségén túl országos fontosságot kölcsönöz, hogy a nyári főszezonban az M7-esen kialakuló gyakori dugók miatt a 62-es kerülőútként is használható. A tapasztalatok szerint péntek délután és szombat délelőtt a fővárostól a Balaton felé, vasárnap délután és este visszafelé alakulnak ki gyakran torlódások. A statisztikák szerint a legtöbb, akár tíz kilométeres dugót okozó baleset Martonvásár, illetve Polgárdi térségében következett be az elmúlt években.

A Budapest–Székesfehérvár szakasz elkerülésére lehet alkalmas a 62-es: az általában kis forgalmú M6-oson haladhatunk Iváncsáig, majd néhány kilométert mellékutakon autózva juthatunk el Szabadegyháza közelébe, a szóban forgó elkerülő szelvényre. Ez Székesfehérvárnál éri el az M7-est.

A kerülő hosszabb utat jelent: az M7-esen 60 kilométer Budapesttől a fejéri megyeszékhely, míg az M6–62-es egérúton 90, azonban a dugóban álldogálva ezt az áldozatot bizonyára sokan elfogadhatónak tartanák.

Székesfehérvár és a Balaton között szintén van alternatív útvonal: az északi partra igyekvők a megyeszékhely déli csomópontjánál térhetnek át az M8-asra. Itt azonban történt egy baki: az M7-es lehajtóját egy olyan körforgalomba vezették bele, amely a város­széli üzletközpontokat is kiszolgálja. A város belsejéből érkező bevásárlóforgalomnak és az autópályáról érkező átmenő forgalomnak kell egymással megküzdenie, emiatt több száz méteres torlódások alakulnak ki minden irányban.

A körforgalmon átvergődve azonban szabad az út Veszprém felé: kétszer két sávos, óránként 110 kilométeres sebességgel teljesíthető, szinte teljesen új út fogadja a járműveket. Attól függően, hogy a Balaton-part melyik településére igyekeznek, letérhetnek Litérnél a 72-es útra Almádi felé vagy a veszprémi körgyűrűről a 73-asra Csopak, Füred irányába.

A déli partra tartóknak továbbra is az M7-esen kell maradniuk, s érdemes figyelniük Polgárdi térségé­ben, ahol a statisztikai esély nagyobb a balesetekre, valamint az Akarattya/Aliga lehajtó előtt, ahol gyakran feltorlódik a forgalom. Jó hír, hogy jövő ősztől újabb, nagy teljesítményű csomópont áll forgalomba a 710-es út elválásánál: a jelenlegi 71-es főúttal párhuzamosan, attól nyugatra épül a tehermentesítő út, első ütemben kétszer egy sávon, amely később eléri majd egyfelől az M8-ast, másfelől Dunaújvárost, illetve a Pentele hídon át Kecskemétet.

Nagy forgalom várható az M1–M0–M5-ös útvonalon

A következő napokban a szokásosnál is nagyobb forgalom várható az M1-es autópályán, mert Ausztriában ma munkaszüneti nap van, Nagyboldogasszony napját ünneplik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor a vendégmunkások nagy része útra kel, így az M1–M0–M5-ös útvonalon jóval élénkebb forgalom várható. Tekintettel az elmúlt hónapok tapasztalataira ilyenkor a szokásosnál is telítettebb sávok lehetnek az említett útvonalon.

A fentiek nyomán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban úgy szervezte az itt zajló üzemeltetési és fenntartási munkáit, hogy lehetőség szerint azok ne járjanak további forgalomkorlátozással. Az M1-es autó­pályán egy helyen lesz fix terelés, a Bicske és Tatabánya közötti teljes körű felújítási munkák helyszínén október végéig sávelhúzásos terelés van érvényben, az autópálya kapacitása ugyanakkor itt változatlan, ugyanúgy kétszer két sávon haladhat a forgalom. Az M0-s autóút déli szektorában az M6-os autópálya és az 51-es főút között a szakaszon található hidakat felújítják, és az út új, tartós betonburkolatot kap. Az M0-s fejlesztési munkálatai miatt díjmentesen közlekedhetnek az autósok tegnaptól az M6-os autópálya M0-s autóút–Érd észak csomópont közötti szakaszán, Érd irányába, a visszafelé tartó szakasz azonban továbbra is fizetős. A munkák jellegéből adódóan az M1-es autópálya felé vezető oldalon teljes pályazár lesz érvényben, így a forgalmat a másik oldalra terelik át, ahol kétszer két sávon haladhatnak az autósok.