Új típusú kockázatok fenyegetik a bankokat

Leginkább a kibertámadásoktól tartanak a pénzintézetek vezetői, a feltörekvő technológiák elterjedésével a jövőben azonban további kockázatokra is számítanak – derül ki az EY 29 országban összesen 74 cég megkérdezésén alapuló felmérésből. Az Institute of International Finance (IIF) közreműködésével készült kutatás szerint a kiberkockázatoktól a bankok vezetőinek mintegy 60 százaléka tart, 64 százalékuk az informatikai rendszerek leállásától és ugyanekkora hányaduk egy harmadik fél által okozott súlyos hibától retteg. A harmadik helyen az adatelérési problémák miatt aggódnak a legtöbben, a megkérdezettek 41 százaléka.

A válaszadók szerint az elkövetkező öt évben a feltörekvő technológiák további kockázatokat jelentenek a bankoknak. A kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberek a különböző veszélyek (számítógépes támadások vagy természeti katasztrófák) feltérképezésében, az azokra való felkészülésben, a krízishelyzetek kezelésében, illetve az incidenseket követő helyreállításban is hatékony támogatást tudnak adni.

– A versenyképesség megtartásához és a sikeres digitális átalakuláshoz a vezetőknek el kell sajátítaniuk a működési zavarok kezelésének és a helyreállításnak a módszereit – hívta fel a figyelmet Zala Mihály, az EY Kibervédelmi Szolgáltatások üzletágának vezetője.

A felmérés rámutat, hogy a kockázatkezelési funkcióknak jelentős hatásuk lehet többek között a csalások megfigyelésében, a pénzügyi bűncselekmények elkerülésében, valamint a kibertámadások kivédésében. A terület szakemberei a vállalatvezetéssel együttműködve kulcsszerepet játszhatnak az új üzleti lehetőségek feltárásában is.