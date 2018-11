Új szinten a büdzsé vitája

Nem enged a magasabbra belőtt hiánycéljából az olasz kormány

Az olasz kormány nem vizsgálta felül korábbi terveit, így nem nyújtott be az Európai Bizottságnak a meglévő terveknél jóval alacsonyabb hiánycélt előirányzó költségvetési módosításokat. A döntés nem meglepő, egyúttal azt is feltételezi, hogy az unió és a koa­líciós kormány amúgy is feszült viszonya új szintre lép, ahol már büntetőintézkedésekről lehet beszélni. Elemzők szerint az olasz kormány nem véletlenül dacos, igazi nyomás alá csak a pénzpiacok helyezhetnék, ez eddig kezelhető tehertételnek bizonyult.

Úgy tűnik, az olasz koalíciós kormány kitart, nem vizsgálták felül jövő évi költségvetési tervüket, amivel újabb szintre kerül az ország vezetésének vitája az Euró­pai Bizottsággal. Tegnap járt le a határidő, ameddig a bizottság időt adott Rómának, hogy alacsonyabb hiánnyal és hatékonyabb államadósság-csökkentési tervekkel írja át eddigi 2019-es büdzsétervét, ezt azonban az olaszok már korábban visszautasították. Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes egyenesen gazdasági öngyilkosságként beszélt annak lehetőségéről, ha a kormányzat enged a nyomásnak.

Olaszország komoly gazdasági nehéz­ségekkel küzd. Aggodalmak vannak a bankrendszere stabilitását illetően, államadóssága az össztermék 130 százalékát teszi ki, és a kormányzat a GDP 2,4 százalékos hiányával számol jövőre, ez többszöröse annak, amit elődje előirányzott. Mindehhez hozzájön, hogy a harmadik negyedévben nullázódott a gazdasági növekedés, és a külső szemlélőknek a politikai stabilitás szempontjából is kétségei vannak, lévén a kormánykoa­lícióban a felek finoman szólva sem tekinthetők alapelvek szintjén barátoknak.

A mostani elutasítással újabb szintre lép a bizottsággal való viszály, és felmerül a lehetősége, hogy a november 21-i értékelés eredményeként jövő évtől gazdasági büntetőlépéseket alkalmaznak az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságával szemben. Ez a gyakorlatban a Magyarországon is jól ismert túlzottdeficit-eljárás lehet.

– Amennyiben az olasz kormányt nem érdekli az Európai Unió kritikája, akkor valószínűleg nem tart egy hosszadalmas, bizonytalan kimenetelű folyamattól sem – mondta a kilátásokról Antje Praefcke, a Commerzbank elemzője. – Úgy látom, az egyetlen dolog, ami véget vethet az olasz kormány makacsságának, egy markáns piaci reakció – vélte.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több közgazdász is úgy látja, hogy az olasz kabinet az unióval való vitájával leginkább azt próbálja megállapítani, hogy a nemzetközi befektetői közeg szemében meddig feszítheti a húrt, mivel az állam finanszírozásának esetleges veszélybe kerülése az egyetlen tényező, amitől újragondolhatnák a gazdaságpolitikájukat. A harcos politizálással eközben hazai szavazótáboruk szemében is korábbi választási ígéreteiknek megfelelően járnak el.

Ugyan a nemzetközi közvélemény többnyire a megválasztott olasz kormánykoalíció populistaként kezelt politikájával foglalkozik, mostanra olyan hangok is megjelentek, amelyek az Euró­pai Bizottságtól, illetve az Európai Központi Banktól várnak nagyobb rugalmasságot.

David Folkerts-Landau, a Deutsche Bank vezető közgazdászának a Financial Timesban megjelent értékelése szerint a mostani helyzetben egyedül az olasz adósságszolgálat újraütemezése jelenthet megoldást, erre az eladósodott ország egymaga értelemszerűen nem képes. Folkerts-Landau szerint ez azért is lenne indokolt, mert az általános nézet, miszerint az olaszok felelőtlen költségvetési politikája eredményezte volna a mostani, az eurózóna jövőjét veszélyeztető gazdasági helyzetet, téves.

A Deutsche Bank szakértője szerint azzal együtt, hogy a mostani adósságszint magas, 2000 óta Olaszország kamatokat fizet, nem lehet arról beszélni, hogy túlzott költekezésbe bocsátkoztak volna a mindenkori kormányok. Épp ezért a szakértő a törlesztések újraütemezésében látja az olasz gazdaság támogatásának lehetőségét, lévén a magasabb hiány csak pillanatnyi löketet adhat a mostani visszafogott növekedésnek, miközben a piac szempontjából kifejezetten visszás lenne bármilyen adósságelengedés.