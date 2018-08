Új rekorderedményt ért el az OTP

A társaság továbbra is keresi a kedvező felvásárlási lehetőségeket

A második negyedévben újabb rekord­eredményt könyvelhetett el az OTP Bank.

A kilencvenmilliárdot meghaladó profit fő hajtóereje, hogy itthon és a pénzintézet többi piacán is jól megy a gazdaság, ami a jövőre nézve is jó kilátásokat vetít előre.

Mint azt Bencsik László, a bankcsoport vezérigazgató-helyettese tegnap újságíróknak elmondta, a cég idei első féléves számviteli eredménye 154,6 milliárd forint volt, ez 16 százalékos növekedés éves összevetésben.

Az OTP külföldi leányvállalatainak is emelkedett a hozzájárulása: 33 százalékról 39 százalékra javult az összesítésben. A gazdasági környezet javulásában is kiemelkedő, hogy üzletileg rendeződni látszik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában, ami az OTP hitelkihelyezésében is megmutatkozik.

Bencsik elmondása szerint emellett a bank működésének minden területén tükröződnek a kedvező gazdasági folyamatok. Jelentősen bővül máshol is az új hitelkihelyezés, egyben a költségek is, mivel a szűkös munkaerő-kínálat és a rendkívül erős piaci verseny miatt sokat kell a bankoknak költeni arra, hogy megszerezzék és megtartsák a képzett szakembereket.

A magyar mellett továbbra is csak az euró­zónatag Szlovákiá­ban lehet alacsonyabb kamatmarzzsal számolni, ami kedvező az ügyfeleknek, a szolgáltatónak kihívás.

Az OTP több mint tíz éve nem tapasztalt olyan hiteldinamikát, mint ami most érzékelhető, ez egyben a profitszámokra is kedvezően hat, egyúttal jelentős kockázati tartalékokat lehet felszabadítani. Ez jó hír, de mint Bencsik megjegyezte, a jegybanki iránymutatással összhangban fel kell készülni arra, hogy ez nem is tarthat örökké.

Bencsik kérdésre megerősítette, hogy az OTP továbbra is keresi a felvásárlási lehetőségeket. A közelmúltban a Societe Generale francia bank bulgáriai és albániai leányvállalatában szerzett többségi részesedést az OTP.

Mint azt Bencsik elmondta, ezek esetében jelenleg a hatósági és piacfelügyeleti eljárások zajlanak.

A SocGen bolgár bankjának megvétele az OTP eddigi legnagyobb külföldi piacszerzési lépése volt, míg Albánia abból a szempontból érdekes, hogy ott az uniós tendenciákkal szemben növekszik a népesség, és alacsony szintről indul lendületes fejlődésnek a gazdaság, ami egyben komoly üzleti lehetőségeket is kínál.