Új nyugdíj-megtakarítás jöhet

A lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése a gazdaság számára fontos

Az adósságkezelő egy nyugdíjkorhatár elérésekor beváltható termék bevezetését tervezi, hozzájárulva ezzel a most még aktív korú lakosság időskori megtakartatásaihoz – mondta tegnap Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint ezzel az állam nem a konkurense akar lenni a havonta kisebb összegek felhalmozásáért hozamot kínáló szolgáltatóknak, így például továbbra is fennmarad az önkéntes pénztárak állami támogatása.

Tervezés alatt van egy állampapírfajta, amit a most még aktív korúak vehetnének, és majd nyugdíjba vonulásuk idején válthatnak be, ezzel is támogatva az öngondoskodást – mondta tegnap Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaság témában rendezett konferenciáján.

A még nem kapható termék Varga elmondása szerint egy kiegészítő, és nem konkuráló előtakarékossági forma lesz a most is ­elérhető öngondoskodási megoldások mellé, amelyeket a kormány változatlanul fontosnak tart és adókedvezményekkel támogat. Egyben egy olyan kifejezetten nyugdíj-kiegészítést célzó megtakarításról van szó, ami az állami háttér miatt maximálisan garantált, csakúgy, mint a most elérhető lakossági állampapírok vagy a babakötvény.

Varga szerint a kormányzat célja, amire többéves stratégiát is kidolgozott, hogy jelentősen javuljon itthon a pénzügyi tudatosság, és ezzel összhangban az öngondoskodási hajlandóság is. Mint elmondta, „skizofrén” az a mostani helyzet, hogy az emberek 75 százaléka nem hisz az állami ellátórendszerben, ugyanakkor jelentős részük állami nyugdíjból tervez idős korában megélni, és általában az államtól várja el a kérdés megoldását.

Varga szerint komoly probléma, hogy most is jelentős azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol nagyon hiányosak a pénzügyi ismeretek, nem tervezik meg a havi költésüket, noha ez általában gazdasági veszélyeket is jelent. Mint emlékeztetett, a 2008-as válság kirobbanása előtt meglepően magas volt azoknak a száma, akik nem értették, mit vállalnak azzal, ha aláírnak egy szabad felhasználású jelzáloghitelt, a válság következményei pedig ismertek.

Varga hangsúlyozta, a kormány továbbra is támogatja az öngondoskodást, így az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak állami támogatása is fennmarad hosszútávon. Az elmúlt években ebben formában több mint 68 milliárd forintot fizetett ki az állam, mutatva, hogy ez az előtakarékossági forma mennyire népszerű lett. Egyben a gazdaság működésében is szorgalmazni kell a lakossági szerepvállalást.

Például áldatlan állapot, hogy nagyjából 4500 milliárd forint készpénz van forgalomban, miközben ez a pénz sokkal hatékonyabban is kamatoztatható, hasznosítható lenne, ha nagyobb lenne a lakosság bizalma a pénzügyi rendszerben, és több lenne a befektetés.

A Világgazdaság konferenciáján mutatták be az OTP Bank legújabb öngondoskodási index felmérésének eredményeit is. Ebből rózsásnak semmiképp sem nevezhető kép rajzolódik ki. A háztartások tizedének nincs semmilyen megtakarítása, és különösen aggasztó, hogy egyre többen várják az államtól időskori ellátásuk biztosítását, miközben maguk nem, vagy csak nagyon keveset tesznek ennek érdekében.

Ez azért is problémás, mivel most már érzékelhető a fellendülés a keresetekben, és ennek megfelelően sok háztartásban adott a lehetőség is félretenni akár időskori ellátásra, akár a született gyerekeknek szóló babakötvény vásárlására, amivel a család az életben való elindulást tudja nagyban segíteni vonzó, garantált hozamszint mellett.