Új megállókkal bővül északon a 3-as metró

Nettó hárommilliárd forintért tervezi meg a budapesti Főmterv Zrt. és a kecskeméti Viköti Kft. azt a két felszíni és a két felszín alatti új állomást, amelyet az északi végén kap a 3-as metró. A vonal új végállomása a Megyeri út és a Külső Szilágyi út találkozásánál lesz, a Jégpalota szomszédságában – írta a Magyar Építők portál a BKK Zrt. hirdetményére hivatkozva. Ez alapján a negyedik kerületi Káposztásmegyerre tervezett végállomáson intermodális csomópont épül ki, amely összekapcsolja a 14-es villamos, a 3-as metró, a váci vasút és a helyi buszok állomásait.

Ehhez új, 4,9 kilométernyi metrópálya épül, de létesítenek egy karbantartó, takarító járműtelepet is. A tervek szerint a váci vasútvonalon fekvő Rákospalota–Újpest vasútállomásnál is kiépül egy metrómegálló, amihez szükséges a 12-es, 14-es villamosok pályájának korrekciója. Ezen a helyszínen létesítenének egy autó- és a kerékpáros-parkolót is (P+R és B+R). Az új szakaszon lesz majd egy új vasúti megállóhely is, mivel jelenleg Rákospalota–Újpest és Dunakeszi között nincs vonatállomás. Elbontják a 14-es végállomása pályáját is ezen a szakaszon, és egy új buszvégállomást létesítenek.

A beruházás a Megyeri utat is nagyban érinti, ezt külön szinten vezetnék át a Budapest–Vác vasútvonal alatt járdával és kerékpársávval a Dunakeszi útra.

A 3-as metró meghosszabbítása az 1970-es évek óta terítéken van, kezdetben Újpest-közepi, majd Káposztásmegyer építésének kezdete után a lakótelepre tervezett végállomással.