Új kötvényt bocsát ki az ÁKK

A hamarosan elérhető termék kifejezetten az önkormányzatoknak szól

Az Államadósság-kezelő Központ külön önkormányzati vásárlóknak dob piacra új terméket, ami már jövő hónaptól jegyezhető. A várakozások szerint a biztonságos befektetés vonzó lesz az önkormányzatoknak, egyúttal az állam is jól jár, mivel a konstrukciónak alacsonyabb a költsége, mint a jelenleg piaci alapon elérhető hasonló futamidejű kötvényé.

Az önkormányzatoknak új államkötvényt bocsát ki az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK), amelyek már szep­tembertől vásárolhatók – közölte tegnap az adósságkezelő. A kötvényt kizárólag helyi önkormányzatok vásárolhatják a Magyar Államkincstár fiókhálózatán keresztül. A kötvény futamideje három év, kamata évi 1,25 százalék. Az önkormányzatoknak módjuk lesz arra is, hogy a kötvényt rugalmasan, a futamidő alatt is értékesítsék a Magyar Államkincstárnak mint forgalmazónak.

Az ÁKK várakozása szerint az új kötvénnyel az önkormányzatok vonzó és biztonságos befektetési lehetőséghez jutnak. Az államadósság költségét csökkenti, hogy a kötvénynek a hasonló hároméves futamidejű nagybani államkötvény hozamánál alacsonyabb lesz a kamata. Jelenleg a referenciapapírok közül a hároméves futamidejűnek 1,63 százalék az éves hozama.

Az ÁKK az elmúlt évek során többször megújította termékpalettáját, elsősorban a célzott vevőkörökre szabottakat. A lakossági állampapírok köré­ben bevezetett egy új, kétéves futamidőt, miközben egyszerűsítette a lakossági állampapírok elnevezését is, hogy a vevők könnyebben kiigazodhassanak a változatos futamidejű termékek között. Mindez odavezetett, hogy mostanra már több mint 7345 milliárd forintra rúg a lakossági állampapír-állomány.

Az ÁKK-nak egyúttal az is fejtörést okoz, hogy ebből a mennyiségből akár jelentős összegek is lehetnek intézményi befektetőknél, például bankoknál vagy épp önkormányzatoknál, mivel a lakossági állampapíroknak kifejezetten vonzó a megtérülése a sima piaci kamatszinthez képest. Az adósságkezelő korábban úgy nyilatkozott, hogy a jövőben tenni fog azért, hogy a célzott ügyfélkörű termékeit a szánt felhasználók használhassák megtakarítási célra és ne az intézmények haszonmaximalizálásra.

Ennek érdekében korlátokat vezetett be, hogy csak magánszemélyek vehessenek lakossági teremékeket, azonban másodpiacokon keresztül intézmények is hozzájuthattak. Az intézményi vevők – amelyek több másodlagos csatornán juthattak hozzá lakossági termékekhez – hozzáférésének korlátozása azért is indokolt, mert a nemzetközi folyamatok és az inflációs várakozások alakulásával az ÁKK megemelte lakossági papírok kamatait.