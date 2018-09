Új forgalmi rend lesz az M0-ás déli szakaszának felújításánál

Új forgalmi rend lép életbe az M0-ás autóút déli szakaszának felújításánál, hogy csökkentsék a torlódásokat. A Hárosi Duna-hídon a munkaterület mellett az M1-es autópálya irányába az eddigi kettő helyett három forgalmi sáv, míg a Soroksári Duna-híd felé hosszabb gyorsítósávok segítik majd a közlekedőket – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.

Közleményükben felidézték: az M0-ás autóút déli részén több helyen zajlanak hídfelújítási munkák, az érintett szakaszokon az aszfaltburkolatot betonra cserélik. Csepel és Szigetszentmiklós térségében a torlódások nagy része az autóúton az M1-es felé vezető oldal zárása mellett végzett munkák miatt bevezetett terelés mögött alakul ki.

Mint írták, jelentősen csökkent az autóút áteresztőképessége, a csúcsidőszakokon kívül is lelassult forgalom nehezíti az M0-ásra felhajtást Halásztelek-Szigetszentmiklós és Csepel irányából is. Ezért a halásztelki csomópontban a II. Rákóczi Ferenc úton mindkét irányból feltorlódnak a járművek. Hozzáfűzték: a forgalom az utóbbi években megduplázódott, idén májusában 120 ezer autó haladt itt át naponta, és ez is hozzájárult a torlódásokhoz.

Kiemelték: a nemrégiben elvégzett felülvizsgálat alapján átdolgozott forgalomterelési terv szerint a Hárosi Duna-hídon (Deák Ferenc híd) a munkaterület mellett a jelenlegi 2×2 sáv helyett 2+3 sávon haladhat majd a forgalom. A Csepel-szigetről az M1-es autópálya felé három sávot alakítanak ki úgy, hogy az eddigiekhez képest szűkített, keskenyebb sávokon haladhatnak majd az autósok. Jelezték: a keskenyebb forgalmi sávok alkalmazása a tereléseknél Nyugat-Európában bevett és Magyarországon sem ismeretlen gyakorlat.

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy az autósok az útszakaszon fokozott rendőri jelenléttel számolhatnak.

Közölték azt is: az új forgalomterelés kiépítésekor ideiglenesen 1-1 forgalmi sávon lehet majd közlekedni, mivel a jelenleg kint lévő acél terelőfalakat is át kell helyezni. Ezeket a munkákat hétvégén kezdik el több ütemben, alkalmanként éjszakai munkavégzéssel. Napközben a várhatóan másfél hétig tartó átalakítás ideje alatt járható lesz a jelenlegi négy sáv.

A Soroksári Duna-hídon a keresztmetszeti kialakítás nem teszi lehetővé újabb forgalmi sáv kijelölését, itt a terelés előtt a Csepel-szigetről felhajtók besorolását az autóút forgalmába a megszokottnál lényegesen hosszabb gyorsítósávok kiépítésével segítik majd – tették hozzá.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a közútkezelő Útinform szolgálatánál, a +36-1-336-2400-as telefonszámon vagy a www.utinform.hu weboldalon.