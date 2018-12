Új célok az országos mobilfizetésben

Megfelelt a magyar rendszer a közlekedési szolgáltatások átjárhatóságát célzó direktívának

Biztosítást is vehetünk mobiltelefonon az autópálya-matrica mellé a jövő évi nyaralás alkalmával, ahogyan egyre több kulturális és szabadidős intézmény belépőjét is, kényelmi felár nélkül – mondta a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója a Magyar Időknek. Veres Mihály leszögezte: nem torpannak meg az egységes közösségi közlekedési jegyrendszert érintő fejlesztések sem.

– Jelenleg egy öt évet átfogó stratégiát váltunk valóra, ennek az első éve már mögöttünk áll. A következő négy esztendőben mindenképp szeretnénk az üzleti parkolók terén is a közterületeknél elért lefedettséget elérni.

A célra jelentős erőforrásokat áldozunk, tesszük ezt az autósok érdekében is, hiszen számukra kényelmesebb pél­dául a bevásárlóközpontokban ugyanazzal a mobilfizetési megoldással fizetni a parkolásért, mint a közterületen – vázolta a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM) vezérigazgatója a társaság céljait.

Veres Mihály kifejtette, hogy új szolgáltatások, új üzleti modellek bevezetését is tervezik ennek kapcsán, hiszen a magánparkolókat üzemeltetők teljesen más technológiai háttérrel rendelkeznek, mint az önkormányzatok.

– Az okostechnológiák segítségével olyan kényelmi szolgáltatásokat is szeretnénk bevezetni, amelyekkel könnyítjük a parkolózónák kódjaival kapcsolatos tájékozódást, hiszen sokaknak gondot okoz, hogy nem biztosak abban, hol kell fizetni a parkolásért.

A probléma megoldására már fut egy kísérleti fejlesztésünk: bluetoothos eszközök segítségével tájékoztatjuk az autó­sokat a zónakódokról, illetve a fizetési kötelezettségről. A teszteredmények azt mutatják, hogy a programba bevont fővárosi helyszíneken megsokszorozódott a mobilparkolások száma, vagyis az autósok használják ezt a kényelmi megoldást.

A társaság további célja az autópálya-matrica értékesítésben növelni a mobilcsatorna részarányát. – Hatalmas potenciált látunk ezen a téren: az okostechnológiák és a kombinált szolgáltatások is segíthetnek a több ügyfél bevonzásában.

Hamarosan már biztosítást is lehet majd vásárolni az autó­pálya-matrica mellé, ez a nyaralásra indulók számára lehet előnyös megoldás, ez ügyben már tárgyalunk azokkal a biztosítótársaságokkal, amelyek a partnereink lesznek.

Az új szolgáltatások mindegyikét viszonteladók is értékesíthetik majd – magyarázta Veres Mihály, majd a fejlesztések harmadik irányvonaláról is beszélt. – A belépőjegyek éles tesztjét nemrégiben indítottuk el két partnerrel: a Budakeszi Vadasparkkal és a Debreceni Állatkerttel, de folyamatban van további állatkertek, szórakoztató- és szabadidőközpontok bekötése is.

A belépőjegy egyébként már egy új üzleti modellt is jelent, hiszen itt már nincsenek kényelmi díjak, vagyis a felhasználónak kizárólag a jegy árát kell megfizetnie. Míg az internetes jegyvásárlási lehetőségek gyakran járnak extra költséggel, és sok esetben ki is kell nyomtatni a jegyet, az NM Zrt. a jegyvásárlási folyamatot teljes egészében elektronizálta.

A szolgáltatók számára pedig úgy gyorsították az integrációt, hogy akár egy androidos telefonnal le tudják olvasni a jegyet az ügyfél telefonjáról a beléptetéskor, vagyis a részükről gyakorlatilag nem igényel infrastruktúra-kiépítést a csatlakozás.

– A következő nagy lépésünk a közösségi közlekedési jegyrendszer. Mint ismert, néhány éve folyamatban van az elektronikus jegykezelési rendszer fejlesztése.

Már megvan a teljes körű környezete, vagyis megkötöttük a támogatási szerződést (száz százalékban uniós forrásból dolgozunk), ennek révén a tényleges fejlesztéseket is el tudtuk kezdeni.

A jövő év első negyedévére már tesztjelleggel az utazóközönség számára is elérhetővé tesszük, így közlekedési kártyával vagy elektronikus személyi igazolvánnyal lehet majd utazni a tesztbe bevont területeken, a jegyek és a bérletek mobiltelefonon vásárolhatók meg. Már az előttünk álló évben kiépítenénk a mobil jegyértékesítési csatornákat, a következő évben pedig folytatódhat a szolgáltatók integrációja is – részletezte a vezérigazgató, aki úgy véli, hogy a teljes rendszer országos kialakításához legalább két év kell.

A fejlesztés utáni csatlakozási folyamat időszakában pedig már egy újabb feladaton dolgozna az NM.

– A jelenleg kísérleti szakaszban lévő okosváros-megoldásainkat akkor fejlesztjük tovább üzleti megoldásokká. Ilyen például a pécsi projektünk, ahol védett övezeti behajtási rendszer kialakítását végezzük, ami számunkra azért izgalmas feladat, mert egy hagyományos, papírjegyes rendszert kell átalakítanunk kamerás, mobiltechnológiás rendszerré. Úgy gondoljuk, hogy ennek a kísérletnek a végén egy máshol is használható üzleti terméket hozunk létre – mondta a cégvezető.

Miután itthon stabilizálja a szolgáltatásokat, a külföldi piacok irányába fordul az NM. A társaság tavalyi kezdeményezésére a magyar elnökségi programba bekerült a V4 Smart Platform Projekt, amelynek a fő célja, hogy egy közös keretrendszeren belül a mobilfizetési szolgáltatások országhatáron átnyúlóan elérhetővé váljanak, a kísérleti projektek már folyamatban vannak. A nemzetközi együttműködéseknél maradva a vezérigazgató két további, európai uniós programról is beszélt.

– A Mobinet volt az első, azóta már le is zárt EU-s projektünk, az erre létrehozott konzorciumhoz az olasz FIAT is csatlakozott. A kísérleti fejlesztésben Budapesten a SIM-kártyával felszerelt fedélzeti információs eszközökön intézhetik a parkolásukat az autósok.

A LinkingDanube program pedig a Duna menti országok parkolási rendszereit fogja össze, az NM egy nyolctagú konzorcium tagjaként teszi elérhetővé a mobilfizetést az egyes országok szolgáltatásaihoz – fejtette ki Veres Mihály, hozzátéve, hogy ez a két projekt abban az időszakban valósult meg, mialatt támadások érték az egységes mobilfizetési rendszert az Európai Bizottság részéről.

Mint ismert, a testület 2014-ben indított kötelezettségszegési eljárást az NM ügyében, ezt két évvel később az Európai Bíróság kezdte tárgyalni, és idén november elején hozott ítéletet.

– Az ítélet fő üzenete számomra az, hogy elismeri: országos, egységes, átjárható, átlátható szolgáltatás jött létre. Vagyis az első és legfontosabb célját elérte a vállalat, amelynek 2013-as tervezéskor annak a 2010-es EU-s direktívának akartunk megfelelni, amely a közlekedési szolgáltatások igénybevételének átjárhatóságát fogalmazta meg (intelligens közlekedési rendszerek).

Ennek a direktívának megfelelünk, ezért érdekes helyzet, hogy ebből eljárás keletkezett – mondta a vezérigazgató, leszögezve, hogy a szolgáltatás ebben a formájában fenn tud maradni. – Természetesen az is egyértelmű, hogy az arányosságot tekintve elmarasztaló ítélet született, az pedig majd a jogalkotó feladata lesz, hogy a jogszabályi környezetet úgy alakítsa, hogy az megfeleljen a bíróságnak.

Veres Mihály szerint mindez azt is jelenti, hogy a következő években nem torpannak meg a fejlesztések. A fejlődéshez pedig az ötéves működése alatt olyan alapokat tett le a társaság, mint a 2014-ben indított mobilparkolást, az e-matricát és a HU-GO használatarányos útdíjfizetést biztosító nemzeti mobilfizetési rendszert.

Mára több mint nyolcvan parkolási üzemeltető szervezet tagja az országos egységes mobilfizetésnek, az önkormányzatok mellett üzleti parkolási társaságok is. Folyamatos azoknak a partnereknek a csatlakozása is, amelyek az egységes rendszeren keresztül értékesítik a szolgáltatásukat: mobiloperátorok, bankok, valamint innovatív hazai kis- és középvállalkozások.