Ugródeszka a közmunka

Az idén már negyvenezren igazoltak át a versenyszférába

Folyamatos a közfoglalkoztatottak elhelyezkedése a versenyszférába, az idén már negyvenezer főnek sikerült álláshoz jutnia az elsődleges munkaerőpia­con – hangsúlyozta hétfőn György ­László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közös gazdasági fórumán kiemelte: a jelenlegi 110-120 ezer főből még 30-50 ezer közmunkást lehet integrálni a vállalati és a költségvetési szférába.

A visegrádi négyekkel összevetve Magyarországon a legalacsonyabb a hozzáadott érték az exportban, kivitelre a magyar tulajdonú vállalatok aránya harminc százaléka termel, ami szintén alacsony a régiós országokkal összevetve. Az államtitkár felidézte: a kormány, egyik lehetőségként, kedvező feltételeket teremt az értékláncoknak, hogy itt fejlesszenek. A lehetséges megoldások között példaként említette az innovációs ökoszisztéma fejlesztését.

Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium államtitkára a távirati iroda közlése szerint arról beszélt, hogy a munkaerőhiány európai jelenség, a munkaerő kiáramlása ezért nehézséget okoz. A probléma az európai uniós pályázatoknál is látszik. Ugyanakkor a statisztikák szerint a munkaerőpiac jelentősen javult a bevezetett intézkedések hatására.

Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár a szakképzés átalakításával kapcsolatban kedvezőnek látja a lehetőségeket, szerinte azonban a kis- és középvállalkozásoknak jobban be kellene kapcsolódniuk az oktatásba. Tájékoztatása szerint 18 ágazati készségtanács kezdi meg a működését, amelyekben vállalati szakértők is dolgoznak, illetve ágazati képzőközpontokat hoztak létre a kis- és közepes cégek képzési részvételének növelésére. Az oktatás hatékonyságának erősítése szerinte a módszertan módosításával is lehetséges.

Bársony Farkas, az AmCham elnöke köszöntőjében rámutatott: a versenyképesség növelése a magyar kormány és a befektetők közös érdeke. A tanácskozáson javaslatokat fogalmaznak meg és vállalásokat tesznek az oktatás, az adózás, a szabályozási környezet, illetve a digitalizáció területein. Ésik Róbert, a HIPA elnöke pedig arra emlékeztetett: hazánk egyre jobb helyezést ér el a befektetésekért zajló nemzetközi versenyben.