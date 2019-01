Tőzsdére viszi törzsrészvényeit az MKB Bank

Előkészíti tőzsdei bevezetésre az A sorozatú törzsrészvényeit az MKB Bank Zrt. – döntöttek a részvényesek a tegnapi rendkívüli közgyűlésen, ahogyan arról is, hogy Balog Ádám vezérigazgató a továbbiakban elnök-vezérigazgatójaként látja el feladatait. Elfogadták továbbá, hogy az elsőbbségi részvényeket alakítsák vissza törzsrészvényekké. Közölték azt is, hogy az MKB-Euroleasing újabb egy évvel meghosszabbította az FCA Central and Eastern Europe Kft.-vel kötött márkakereskedői készletfinanszírozási kiskereskedelmi vevőfinanszírozási szerződését.