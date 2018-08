Továbbra is érkeznek a beruházások

A legtöbb ágazatban erősödött a befektetési kedv · Elérhető a növekedési cél

Változatlanul élénk a beruházási kedv, a friss kimutatás szerint a második negyedévben is sok fejlesztés valósult meg a gazdaság szinte minden ágazatában. Látva a gazdasági növekedés ütemét, ebben különösebb meglepetés nincs, a több mint háromezermilliárd forintos beruházási mutatóval idén is két számjegyű lehet az éves százalékos emelkedés.

– A második negyedévben folytatódott a nemzetgazdasági beruházások bővülése, a növekedés szinte a teljes magyar gazdaságot jellemezte – közölte tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ennek értelmében nagyjából 3100 milliárd forint értékű beruházás valósult meg idén, a második negyedévben 15 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki mennyiségét a mutató, a növekedés az első fél évben összesen 13 százalékos volt az egy évvel korábbihoz képest.

Mint az a Pénzügyminisztérium közleményéből kiderült, a beruházások második negyedéves bővülésében komoly szerepet játszott, hogy a dinamikus infrastrukturális fejlesztéseknek és a felfutó lakásépítéseknek köszönhetően 15 százalékkal nőttek az építési beruházások. A tárca szerint a kedvező adatok hátterében az új uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések, az otthonteremtési program keretei között felfutó lakásépítések, valamint a hatéves bér- és adómegállapodásban 2017-től 9 százalékra csökkentett társaságiadó-kulcs áll, és az unió legalacsonyabb társaságiadó-kulcsa előretekintve is erősíti a tőkevonzó képességet.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a beruházások növekedéséhez hozzájárul, hogy a jelentős belföldi és külföldi kereslet hatására sok cég bővíti kapacitásait, valamint az is, hogy egyes cégek a munkaerőhiány miatt új gépekkel biztosítják a termelést. Meglátása szerint a következő időszakban továbbra is két számjegyű lehet a növekedés, de 2019-ben valamivel lassabb tempóra lehet számítani.

Suppan Gergely, a Takarékbank szakértője kiemelte, hogy számos beruházás elkészültével a múlt évi beruházásokat érdemben felfelé módosították, így a korábban közölt 16,7 helyett 23,3 százalékkal nőtt a volumen.

– Mindezek fényében nem lenne meglepő, ha a későbbiekben a tavalyi GDP-adatokat is felfelé módosítaná a KSH – mondta Suppan. Meglátása szerint a vállalatokat technológiai, automatizálási, digitalizációs beruházásokra ösztönözheti a munkaerőhiány, valamint a bérköltségek várható további jelentős emelkedése, ráadásul az eddig jóváhagyott uniós beruházásoknak jó része még csak a közeljövőben valósul meg.

– Mindezek hatására idén 14 százalékot közelítő növekedésre számítunk a tavalyi 23,3 után – tette hozzá.

A gazdasági kormányzat is azzal számol, hogy az erős növekedési dinamika folytatódik az év további részé­ben is, amelyhez a privát és az állami szektor fejlesztései egyaránt hozzájárulnak majd. Így további támaszt kaphat az idei, 4 százalékot jócskán meghaladó növekedési cél, miután a nemzeti össztermék második negyedévi, várakozásokat meghaladó mértékű, 4,6 százalékos bővülésében is komoly szerep jutott a beruházásoknak.