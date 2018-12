További milliárdok jutnak építőipari korszerűsítésre

Jövőre is folytatódik hatmilliárd forint keretösszeggel az építőipari vállalkozások technológiai fejlesztését szolgáló kormányzati program. György László államtitkár szerint a pályázat hatására az ágazat vállalatszerkezete is átalakul, jelenleg túlnyomó részük tíz embert sem foglalkoztat.

Várhatóan jövő februárban jelenik meg az építőipari vállalkozások korszerűsítését támogató program új, hatmilliárd forint keretösszegű kiírása – közölte tegnap György László.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiai és -szabályozási államtitkára hangsúlyozta: a kormány építőgazdasági stratégiájának egyik fontos eleme a magyar kis- és középvállalkozások megerősítése, ennek érdekében biztosítanak fejlesztésre, technológiaváltásra 28 milliárd forintot. Ebből két kiíráson idén 16 milliárd forintot ítéltek már oda, a 322 kérelmezőből több mint 170 céget támogattak.

A pályázatra egyedi kérelmek alapján a 10–250 főt foglalkoztató vállalkozások jelentkezhetnek a kivitelezői és a tervezői szektorból. György László megjegyezte, hogy a pályázat alapvető feltételein nem változtatnak, de a tervek között szerepel, hogy olyan komplex támogatási kérelmet is befogadjanak, amely teljes értékláncszemlélet mentén, akár több, egymás munkájára támaszkodó vállalatnak együttesen nyújt segítséget korszerűbb technológiák alkalmazásához.

Az államtitkár szólt a támogatás biztosításának ama várható kívánatos hatásáról is, hogy az építőipar vállalatszerkezete átalakul. Jelenleg nagyon sok a 4-6 vagy 6-9 munkavállalóval működő cég, a mintegy 101 ezer építésgazdasági vállalkozásból 97 ezer kevesebb mint tíz dolgozót foglalkoztató kisvállalkozás. György László jelezte, 2023-ig mintegy 25 ezer milliárd forint értékű építőipari beruházás valósul meg Magyarországon. Szerinte az ágazat szereplői 2030-ig nyugodtan tekinthetnek előre, és ez a kiszámíthatóság teremthet alapot a technológiaváltáshoz.

– A pályázat jelentősége az, hogy az építőipari cégek nyolc-tíz éve halogatott beruházásai most megvalósulhatnak. A válság éveiben, majd az azt követő időszakban ugyanis nem látták hosszabb távon előre a lehetőségeiket – mondta lapunknak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, aki szerint a kormányzat azt üzeni a támogatási programmal, hogy aki nem fejleszt, nem korszerűsít, az lemarad.

A szakember kiemelte a pályázat feltételrendszerét is, amely szerint csak olyan cég részesülhet a vissza nem térítendő támogatásban, amely legálisan foglalkoztatja munkavállalóit, és béremelést is végrehajt. Koji László szerint az ágazat teljesítményének fenntartása érdekében arra lenne szükség, hogy a kisvállalkozások konzorciumokba szerveződve együtt pályázzanak. – A legkisebbek maguktól nem tudnak nőni és fejleszteni, összefogásukat az államnak is támogatnia kell – jelentette ki az ÉVOSZ elnöke.