További kockázati tőke érkezhet

A szakértők növekedésre számítanak az európai kockázatitőke-befektetési iparágban a fúziók és felvásárlások (M&A) piacán, ugyanis biztosak abban, hogy a kedvező gazdasági kilátások ellensúlyozni fogják a brexit hozta piaci bizonytalanságokat. A legnépszerűbb iparágak a magántőke-bevonásos M&A-tranzakciók esetében a gyógyszeripar, az üzleti és logisztikai szolgáltatások piaca, a technológiai szektor, valamint a média- és telekommunikációs iparágak.

Emellett a kínai befektetők is élénken érdeklődnek az európai piac iránt, akik kedvező finanszírozási feltételeket tudnak kínálni. Ezek a főbb megállapításai a Roland Berger tanulmányának, amelyben Európa-szerte számos szektor magántőke-szakértőjének véleményét kérdezték meg.

– Ígéretes kilátásokkal rendelkezik idén a kockázatitőke-iparág, annak ellenére, hogy Európa legnagyobb M&A-piaca, az Egyesült Királyság gazdasági bizonytalanságokkal küzd, köszönhetően a még mindig zajló brexittárgyalásoknak – mondta Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi ügyvezetője.

A megkérdezett szakértők idén Európa-szerte Franciaországban számítanak a legerősebb aktivitásra, köszönhetően az ország üzlettámogató politikájának. Spanyolországban és Portugáliában is jelentős növekedés lesz tapasztalható, habár alacsonyabb mértékben. Az európai lista végén Görögország és az Egyesült Királyság található, amelyek továbbra is a brexit okozta piaci bizonytalanságtól szenvednek. A német piacon mérsékelt növekedés várható 2018-ban, köszönhetően a már jelenleg is magas szintű tranzakciós aktivitásnak.