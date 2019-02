További hat város lesz energiahatékony

Az energiatakarékosságot és a települések életének hatékonyabbá tételét célozza az az együttműködés, amely tegnap született az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint hat megyei jogú város között.

A programban a tervek szerint hatvanmil­liárd forintot fordítanak Dunaújváros, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg és Veszprém energiahatékonysági beruházásokra, megújuló energiatermelésre, illetve a közműszolgáltatások okosmérésének kiépítésére.A településeken az energiaköltségek folyamatos mérséklődéséért okos-, vagyis digitális hálózatra épülő, átfogó energia-infrastruktúra jöhet létre az innovációs tárca támogatásával.

Palkovics László miniszter az aláírást megelőzően arról beszélt, hogy a városoknak és az egyes államok vezetéseének is kihívást jelent az urbanizáció, amelyben a vidékek elnéptelenednek, a városok pedig egyre zsúfoltabbá válnak. Palkovics László egyebek mellett azt is elmondta: ez a kihívás üzleti lehetőséget is jelent, hiszen becslések szerint az okosváros-megoldások 2021-ben 135 milliárd dolláros értéket generálhatnak globálisan.

A hatvanmilliárd forintos fejlesztési összeg több forrásból származik majd, így például az Európai Bizottság nemrégiben egymilliárd forintot ítélt meg a hat város közös fejlesztési pályázatára.