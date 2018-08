Tovább folytatódik az építőipar növekedése

Júniusban is bővült az építőipari termelés, az eredményekből az uniós források élénkítő hatása is látható, de az állami beruházások is újabb lendületet adtak az ágazatnak. Az előrejelzések szerint a növekedés várhatóan tovább folytatódik – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium(ITM) a KSH legfrissebb adatairól az MTI-vel pénteken.

A bővülést alátámasztja, hogy a június végi szerződésállomány volumene 62,1 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. A megkötött szerződések között is kiemelkedő a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagy értékű szerződések mértéke – írták.

Az ITM kiemelte: a lakáspiac bővülésében jól érződnek a kormányzati intézkedések pozitív hatásai. A 2017-es év lendületes bővülése 2018-ban is folytatódik: az első negyedévben 3394 lakást vettek használatba, ami soha nem látott mértékű, 65 százalékos bővülést jelent éves összevetésben.

Az év első három hónapjában összes 9850 új építési engedély kiadása és egyszerű bejelentés történt, amely még a tavalyi kimagasló teljesítményhez viszonyítva is 3,4 százalékos fejlődést jelent. Ehhez a dinamikus növekedéshez számottevően hozzájárult az Otthonteremtési Program kibővítése, valamint a kedvezményes lakás-áfa bevezetése is – közölte az ITM.