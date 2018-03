Történelmi mélyponton a kamatok

Az irányadó ráta megemelése még többéves távlatban sem valószínű

Két sikeres kamatcsökkentési ciklus eredményeként jelenleg egy százalék alatt van az alapkamat, és a Magyar Nemzeti Bank számos egyéb, nem hagyományos eszközzel is a pénzbőséget, a növekedést és a minél alacsonyabb kamatokat igyekezett elősegíteni az elmúlt évek során. A monetáris tanács azt is szorgalmazza, hogy a jelenlegi kedvező feltételeket minél szerteágazóbban kihasználják a gazdasági szereplők.

A Lehman Brothers-válság kirobbanásakor, 2008 októberében 11,50 százalékra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapkamata, ami ezután egy csökkentési fázist követően ismét növekedésnek indult: 2011 végén a Magyarországot akkor fenyegető számos gazdasági kockázat kivédése érdekében a döntéshozók hét százalékra emelték a mutatót. A gazdasági folyamatok javulásával, illetve a monetáris tanács összetételének változásával azonban merőben új korszak köszöntött be, 2012 őszen megindult az első kamatcsökkentési ciklus, amit egy második követett, mindezek eredményeként jelenleg történelmi mélyponton, 0,9 százalékon áll az alapkamat.

Nagyon átalakult a világ az elmúlt években, így a 2013 előtt és a 2013 után hivatalba választott vezetésnek is merőben más kihívásokkal kellett szembenéznie. Az infláció a 2010-es évek elején túl magas volt a háromszázalékos középtávú célhoz képest. Mostanra viszont az inflációs folyamatok szempontjából is elsődleges olajárak drasztikusan csökkentek, itthon pedig több célzott adócsökkentés egyes élelmiszercsoportok és szolgáltatások terén szintén visszafogta az áremelkedést.

Jelenleg a világ minden részén jól alakulnak a gazdasági folyamatok, így már látszik az alacsony kamatok korszakának vége. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve már elkezdte a kamatokat emelni, és ami a magyar jegybankra nézve sokkal fontosabb, már be lehet tájolni azt is, hogy az Európai Központi Bank – előbb eszközvásárlási programjának kivezetésével, majd kamatemelésekkel – mikor kezdhet a feltételek szigorításába.

Fotós: Bach Máté

Egy ilyen alapvető változásra az MNB-nek is válaszolnia kell, és fel kell adnia, de legalábbis finomítania kell a jelenlegi feltétel nélküli lazítási politikáján, amivel szembemegy a nemzetközi trendekkel. Ezzel a jegybankban is tisztában vannak, épp ezért igyekeznek a jelenlegi kedvező feltételeket minél hosszabb távra tartósítani. Legújabban az MNB az ország hosszú távú finanszírozásában igyekszik érvényesíteni a mostani alacsony hozamszinteket, illetve szorgalmazza, hogy a bankok a több évtizedes távra szóló jelzáloghitel-szerződéseknél is minél kedvezőbb, a mostani feltételek alapján rögzített kamatozású termékeket kínáljanak.

Az MNB jelenleg 2019-re várja, hogy fenntarthatóan teljesüljön a középtávú inflációs cél. A piaci elemzők többsége szerint akkor először nem hagyományos eszközeit kezdheti meg kivonni a jegybank.

A visszatérés a hagyományos úthoz, vagyis az alapkamat megemelése még többéves távlatban sem valószínű.