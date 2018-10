Törekedni kell az önfinanszírozásra

A mostanihoz képest tízszer annyi idős ember térhet vissza a munka világába

Nincs varázsütésszerű megoldás az ország versenyképességének javítására, több részterületen kell biztosítani a felzárkózást, aminek részeként az állam szerepét vissza kell fogni a beruházások terén, illetve jobban kihasználni a munkaerőpiaci tartalékokat – mondta tegnap Varga Mihály pénzügyminiszter egy konferencián. A jegybank szerint ugyan sokat javultak a sérülékenységi mutatóink az elmúlt időben, ezzel együtt további lépések is kellenek a gazdasági alapok védelme érdekében.

Sikeres felzárkózási pályára állt a magyar gazdaság, azonban nincs okunk elégedetten hátradőlni – mondta tegnap a Portfólió.hu konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány célja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan megmaradjon a fegyelmezett költségvetési politika, ami egyben az államadósság évről évre történő mérséklődését eredményezi. Egyúttal több olyan területet is azonosítottak, ahol hozzá kell nyúlni a rendszerhez a versenyképesség javítása érdekében, ezekben a kérdésekben a következő hónapokban konkrét törvényjavaslatokra lehet számítani.

A tárcavezető szerint csökkenteni kell az állam működési kiadásait, mivel ezen a téren kevésbé vagyunk hatékonyak, mint a visegrádi versenytársaink, ez egyúttal a közszférában egy létszámcsökkenést is jelent. Több szempontból lépni kell, hogy fennmaradjon a beruházások éves 25 százalék körüli növekedése, egyben át kel állni egy újfajta szerkezetre, mivel a munkaerőpiaci tartalékok korlátozottak, ezért nem munka-, hanem technológiaintenzív fejlesztésekre van szükség.

Mindezt olyan körülmények között, hogy a vállalatok kedvező feltételekkel juthassanak banki hitelekhez, amelyekkel lehetőség szerint elindulhatnak a magasabb hozzáadott értéket jelentő termelés irányába.

Ugyancsak stratégiai szempont Varga elmondása szerint, hogy a piaci alapú beruházások váljanak meghatározóvá.A miniszter fontosnak tartja, hogy a mostaninál sokkal jobban kihasználjuk a munkaerőpiaci tartalékokat, mivel ebben más európai országokhoz mérten elmaradunk a jó nemzetközi példáktól. Jelenleg nagyjából 4,5 millió ember dolgozik, de nem lehet elvetni annak lehetőségét, hogy ez 5 millió­ra emelkedjen. A fiatal, aktív korosztály foglalkoztatásában nincs probléma, azonban több olyan csoport van, akik tartalékot jelentenek, de nem jutnak munkához.

Varga szerint ilyen csoportba tartozik a maradék munkanélküli, az a 150 ezer ember, akiknek be kellene állniuk legalább a közfoglalkoztatásba, illetve ideális esetben a ­piacra. A közmunkások közül amúgy is cél, hogy minél többen a ­piaci foglalkoztatásban tudjanak elhelyezkedni. Akadályok vannak a munkába visszatérő nők előtt is, illetve az egyik legfontosabb tartalékcsoport a nyugdíjaskorúakból áll.

Varga elmondása szerint jelenleg nagyjából 35-40 ezer idős ember dolgozik, és abszolút reális célkitűzés, hogy ez a szám akár megtízszereződik, ezt járulékmentességi kedvezményekkel az állam is támogatja. Magyarországnak változatlanul fontos, hogy uniós, azon belül is német kereskedelmi és tőkevonzó lehetőségeit fenntartsa.

Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke elmondta, jelentősen csökkent az ország gazdasági sebezhetősége, azonban itt is további lépések kellennek. Jó hír, hogy az idei tőkekivonás a fejlődő piacokról Közép-Európát érintette a legkevésbé, Magyarország ezen a téren is kitűnt, ezek alapján nekünk van a legjobb tőkemegtartó képességünk.

Nagy hangsúlyozta, törekedni kell arra, hogy minél inkább a lehető legbiztonságosabb belső finanszírozásra támaszkodjunk. Erre az MNB szerint megvan minden lehetőség, az elmúlt évek során több mint kétszeresére, 42 ezermilliárd forintra nőtt a háztartások vagyona, amelyet jelenleg nem hasznosítunk. Ezen belül csak a készpénz több mint 5 ezermilliárd forintot tesz ki, amennyiben ennek nagyjából a fele lakossági állampapírokba menne, azzal teljes egészében kiváltható lenne a külföldiek által tartott állampapír-állomány.

A sérülékenység szempontjából külön fontos szempont, hogy megmaradjon a mérlegtöbbletünk, ez az MNB szerint el is érhető jövőre és 2020-ban is. Azonban ezt védeni is kell, nem kívánatos bármilyen olyan intézkedés, amely jelentős mérlegromláshoz vezetne. A növekedésben az idei lehet a csúcsév, ezért tovább kell javítani a gazdasági alapokat, hogy versenyképesen fenntarthatóan megmaradjon a 4 százalék feletti éves növekedés.