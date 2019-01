Többsávos közlekedésfejlesztés

– Milyen gyorsforgalmi útszakaszok kivitelezése folyik 2019-ben?

– Kiemelt közlekedéspolitikai célunk, hogy 2030-ra Magyarország bármely pontjáról fél órán belül elérhető legyen egy négysávos útszakasz. Az ehhez szükséges beruházások körét kormányhatározatok rögzítik, megvalósításuk ütemezetten zajlik. Stratégiai szándék a ma még csak kétsávos főutakon elérhető vidéki nagyvárosok színvonalas bekötése a Modern városok programban tett vállalások szerint. Így 2019-ben is több szakaszon folytatódik az építkezés az M44-gyel Békéscsaba, az M25-tel Eger, az M85-tel Sopron, az M76-tal Zalaegerszeg irányába, a 21-es főút négysávúsításával Salgótarján, a 67-esével Kaposvár felé. A gyorsforgalmi utak országhatárig vezetése érdekében is számos fejlesztés történik az M15, M30, M4, M70, M85 szakaszain. Több kiemelt főút bővül 2×2 sávosra, például a 471-es Debrecen és Hajdúsámson között, vagy a 83-as Győrtől Pápáig. Ha kizárólag a négysávos szakaszokat nézzük is, idén mintegy 480 kilométeren dolgoznak majd a kivitelezők, összesen több mint 1200 milliárd forint értékű közúti beruházásban.

– Mely utak készülnek el idén?

– Az M44 első szakaszát adhatjuk át az autósoknak Tiszakürt és Kondoros között. Szolnok felé elkészül az M4-es M0 és Cegléd közötti szakasza. Szintén idén helyezzük majd forgalomba az M2 gyorsforgalmi utat Budapesttől Vácig, egy kapcsolódó beruházásban megépül az összekötő út a Dunakeszi északi csomópont és a 2-es főút között. A kivitelezők 2019-ben fejezik be az M70 négysávúsítását, két új Nógrád megyei szakasszal teljes hosszban elkészül a 21-es főút bővítése az M3 és Salgótarján között. Kaposvár irányába a kaposfüredi és látrányi elkerülők között végeznek a munkálatokkal a 67-es főút fejlesztésének első ütemében. Célba ér a 471-es főút Debrecen–Hajdúsámson projekt is. A Balaton északi partjára közlekedők helyzetét javítja az M7 és a 710-es főút megépülő új csomópontja, amely az M8 előkészületben lévő M7–Dunaújváros–Kecskemét szakaszainak kiindulópontja lesz.

– A már megépült autópályák is felújításra szorulnak. Mi várható e téren 2019-ben?

– Idén is folytatódik az M0-s autóút déli szektorának betonburkolatbeépítése és a 30 éves hidak halaszthatatlan korszerűsítését magába foglaló rekonstrukciójának első üteme. Budapest és Tatabánya között több helyen tervezünk beavatkozásokat az M1 súlyosan elhasználódott burkolatának felújítása érdekében. Folytatódik az M7-es Balaton déli partja melletti szakaszának tavaly megkezdett helyreállítása is, a kivitelezők itt a tervek szerint csak tavasszal és ősszel dolgoznak majd, az idegenforgalmi főszezonban nem.

– Melyik vasúti fővonalakon végeznek felújítást ebben az évben?

– A legfontosabb feladatokat hat kiemelt jelentőségű vasúti projekt adja idén: a Rákos–Hatvan, Kelenföld–Pusztaszabolcs és Püspökladány–Debrecen szakaszok átfogó rekonstrukciója, a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train építése, a Mezőzombor–Sátoraljaújhely és Szabadbattyán–Balatonfüred szakaszok villamosításra is kiterjedő korszerűsítése. Kevésbé látványos, de a menetrendszerű közlekedés feltételeit jelentős mértékben javító beruházás a központi forgalomirányítás kiépítése a Rákos–Újszász és a Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalszakaszokon. A 160 km/órás közlekedés alapfeltételeként zajlik a GSM-R vasúti rádiós adatforgalmi és ETCS L2 szintű biztosítóberendezési rendszerek telepítése is. Az előkészítésben, tervezésben várható előrelépés a Budapest–Hegyeshalom vonal több szakasza, a Nagykáta–Újszász és a Kiskunfélegyháza–Szeged-Rendező viszonylatok átépítése kapcsán. A MÁV saját forrásból finanszírozza a Hegyeshalom állomás tehervonati rendező részének, Győr előrendezőnek és Budaörs vágányhálózatnak, valamint a záhonyi átrakónak a felújítását.

– Hogy halad az intermodális csomópontok létesítése?

– Kaposváron tavaly tavasz óta zajlik a kivitelezés, a nyíregyházi és székesfehérvári létesítmények esetében a tervek véglegesítésénél tartunk. A dunaújvárosi, egri, kecskeméti és szombathelyi csomópontok kiviteli tervei-nek rendelkezésre állásáig pedig folytatjuk az előkészületeket.

– Valóban felülvizsgálja a kormány a MÁV-Start IC+ programját?

– A tárcánál és külső szakértők bevonásával a vasúttársaságnál is zajlik a program alapos áttekintése. Annyi bizonyos, hogy az elővárosi forgalomban elért látványos eredmények után a MÁV távolsági és nemzetközi közlekedésben használt járműállománya is jelentős fiatalításra szorul. Ennek érdekében öt saját fejlesztésű IC+ kocsi már közlekedik, 2019 első felében újabb húsz nemzetközi járművet vehetnek birtokba az utasok.