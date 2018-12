Többet fejleszthetnek a balatoni önkormányzatok

A tó körül jelentős bevételek származtak idén az idegenforgalmi adóból

Már szinte valamennyi balatoni üdülőhely önkormányzata kiszámolta, hogy ebben az évben mekkora bevétele származott az idegenforgalmi adóból (ifa) – az élénk turistaforgalomnak köszönhetően mindenütt növekedést tapasztaltak a városvezetők. Már készülnek a tervek, hogy az adóbevétel mellé kapható állami hozzájárulással együtt hány forintot fordíthatnak a 2019. évi turisztikai fejlesztésekre; ezeket később mutatják be.

Az adóbevételek alapján úgy tűnik, jövőre még a kisebb szálláshely-kapacitással rendelkező üdülőhelyek is jelentős összegeket költhetnek új attrakciókra, fejlesztésekre, idén ugyanis nem lehet okuk panaszra a Balaton körüli településeknek: éves viszonylatban is jelentősen megnőtt a fizető vendégek száma, amiből a szállásadók által beszedett és a helyi önkormányzatoknak továbbított idegenforgalmi adóbevételek származnak.

A számok alapján Fonyód 44, Balatonboglár 54, Balatonszemes 71, Györök 27, Tihany 70, miközben Siófok kiugróan magas, 337,8 milliós ifához kap majd állami hozzájárulást jövőre, amelyből a további turisztikai fejlesztéseket finanszírozhatják. Zamárdi turistáktól származó adóbevétele, a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges „kiindulási összeg”, vagyis az ifa eddig 165 millió forint volt idén.

Balatonföldvár önkormányzatától megtudtuk: hetvenmillió forint folyt be idén nyáron a strandbelépőkből és a parkolási díjakból, a városkártyák eladása pedig 11,5 millióval növelte az északi part népszerű fürdővárosának költségvetését. A keleti strand pénztáránál csaknem 65 ezren váltottak jegyet, tízezerrel többen, mint 2017-ben, ami annak is tulajdonítható, hogy a Kék hullám zászlóval is elismert turisztikai létesítmény a balatoni fürdőhelyek legjobbjai közé került. Az üdülőhely fizetőssé tett nyugati strandja 150 millió forintos korszerűsítési költségeinek egy részét a város áthárította a nyaralókra, akik ott viszonzásként nagyobb zöldterületet, megújult sétányokat, szelfipontot és homokos plázst kaptak.