Több száz új jármű a Volánoknak

Két éven belül Magyarországon is kiépül az iskolabusz-hálózat rendszere

A kormány továbbra sem tett le arról, hogy támogassa a magyar autóbuszgyártást, illetve a hazánkban működő beszállítókat, és így újítsa meg az állami szolgáltatók járműállományát – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Volánbusz elnök-vezérigazgatója közölte: az év végén és jövőre összesen több mint kétszáz új járművet állítanak forgalomba.

A Volánbusz Zrt. flottája 115 új autóbusszal, köztük száz hazai Kravtex és 15 MAN gyártotta járművel bővült tízmilliárd forint értékben, az autóbuszok nyolcvan százaléka magyar gyártmány – jelentette be Palkovics László innovációs és technoló­giai miniszter. A közösségi közlekedés fejlesztése érdekében a kormány célja a kényelmes, biztonságos, megfizethető, környezetkímélő és nem mellesleg magyar gyártók vagy Magyarországon működő beszállítók által készített autóbuszok közlekedtetése – tette hozzá a miniszter.

Palkovics László azt is bejelentette, hogy két éven belül – amerikai mintára – Magyarországon is kiépül az iskolabusz-hálózat rendszere. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül. Mint mondta, az iskolabusz jelenleg csak egy hatósági kategória, de a minisztérium azt szeretné, ha országosan egységes szolgáltatássá fejlődne. Ennek része lehet, hogy a szülők okostelefonos applikáció segítségével kísérhetik majd figyelemmel a busz útját, sőt akár a fedélzetet is, így ellenőrizve, hogy a gyermek ott utazik-e.

A miniszter az új beszerzésekről megjegyezte, hogy a lépés illeszkedik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) buszstratégiájába, amelynek központi eleme a Magyarországon gyártott autóbuszok használata. Ezek az új autóbuszok – amelyek közül száz Gödöllő és Vác elővárosaiban közlekedik majd – már környezetkímélő hajtásrendszerrel rendelkeznek.

Az ITM ezt a tendenciát a jövőben is erősíteni akarja, ezért a minisztérium arra törekszik, hogy a városi környezetben, illetve a városok közti közlekedésben is az Euro6-os környezetvédelmi besorolású dízelmotorral hajtott autóbuszok mellett egyre nagyobb számban jelenjenek meg a hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek is.

Palkovics László elmondta, a megfelelően ütemezett közösségi közlekedés érdekében a menetrendeket össze kell hangolni, ezzel együtt pedig a minisztérium egységes jegyrendszer kialakításán is dolgozik. A cél az, hogy a felhasználóknak könnyen áttekinthető legyen a menetrend, és minden járműre válthassanak jegyet online, akár okostelefonon is. Úgy alakítják majd át a közösségi közlekedést, mondta a miniszter, hogy a vasút kapja a hangsúlyosabb szerepet, az autóbuszos közlekedésnek pedig az lesz az elsődleges feladata, hogy a vasúti fővonalakhoz szállítsa az utasokat. Az autóbuszok csak ott biztosítják majd a közösségi közlekedést, ahol a vasút nem elérhető.

Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a társaságok járműbeszerzését végző Volán Buszpark vezetője elmondta, hogy a már forgalomba került 115 autóbusszal együtt a jövő év első felében összesen 201 korszerű jármű áll forgalomba a volánoknál. A teljes flotta beszerzési értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. Az új buszok közül 31-et az MAN, százhuszat a Kravtex-Kühne, ötvenet a debreceni ITK Holding szállít.

Ez a jelentős autóbusz-beszerzés – amelyet jövő év végén újabb követ majd – azt bizonyítja, hogy a kormány, a tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve szakmai felügyeletet ellátó minisztériumok, a busztársaságok és a járműgyártók is elkötelezettek a közösségi közlekedés színvonalának folyamatos javítása mellett – fogalmazott a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.