Több sertés és kevesebb tyúk a gazdaságokban

Sertésből és szarvasmarhából is többet tartottak a hazai gazdaságok júniusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint a szarvasmarha-állomány 2010 óta tartó növekedése ebben az évben is tovább folytatódott. A május 15. és június 15. között végrehajtott felmérés eredményei szerint a gazdaságokban 15 ezerrel több szarvasmarha volt, mint egy évvel korábban. Így a számuk elérte a 880 ezret.

Ezzel egyidejűleg a tehénállomány is nőtt, egy év alatt 4 ezerrel, 397 ezerre. A KSH statisztikájából kiderült az is, hogy a gazdasági szervezetek összesen 515,5 ezer marhát neveltek, míg az egyéni gazdaságokban a szarvasmarha-állomány 364,1 ezer volt. Mindkét gazdasági körben nőtt a létszám, az előző év decemberéhez és júniusához viszonyítva is.

Az idén a sertésállomány létszáma is emelkedni tudott, számuk az előző évi szintet mintegy 50 ezerrel haladta meg. Az anyakocák száma 3 ezerrel nőtt a 2017. júniusi állományhoz viszonyítva. A teljes, 2,9 milliós állomány jelentős része a társas vállalkozásokhoz tartozott, ahol összesen 2,28 millió disznót neveltek. Az egyéni gazdaságok ehhez képest elenyésző mennyiséget, mintegy 574,5 ezer sertést tartottak.

A juhoknál épp fordított a helyzet, a legtöbb kiskérődzőt az egyéni gazdaságok tartották, idén júniusban több mint egymilliót, míg a társas vállalkozások állománya alig haladta meg a 153 ezret. A létszám összességében ugyanakkor visszaesést mutatott júniusban. A juhállomány 1,2 millió volt, ami 14 ezerrel alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. Csökkent az anyajuhok száma is, a 799 ezres létszám 13 ezerrel múlja alul a 2017. júniusit.

A visszaesés a baromfiágazatban is tetten érhető volt: a tyúkok száma 35 millió, 776 ezerrel volt kevesebb az egy évvel korábbinál június­ban. A tojólétszám ugyanakkor egy év alatt 432 ezerrel 11 millióra emelkedett. A legutóbbi, azaz a decemberi felmérés eredményeihez viszonyítva a szarvasmarha- és a tehénállomány egyaránt nőtt, az előbbi 10 ezerrel, az utóbbi 2 ezerrel. A sertések száma 14 ezerrel csökkent, az anyakocák száma 7 ezerrel több lett.