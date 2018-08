Több pénz jut a fintech startupoknak

Az év első felében 57,9 milliárd dollár befektetői tőke áramlott 875 tranzak­cióval a fintech-szektorba a világon, ami rekordnak számít, több, mint tavaly az egész évben – közölte a KPMG könyvvizsgáló az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a tranzakciók száma öt százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A fél évet két óriás­tranzakció húzta fel: az Ant Finan­cial 14 milliárd dolláros tőkeemelése és a WorldPay 12,8 milliárd dolláros felvásárlása.

Taksz Ildikó, a KPMG pénzügyi szolgáltatásokért felelős magyarországi partnere a közlemény szerint kiemelte, hogy nemcsak a már érett cégekbe történő befektetések növekedtek, hanem az új vállalkozások iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés. A befektetők több szektor iránt is érdeklődtek, az adatelemzés, a mesterséges intelligencia és a szabályozói megfelelés támogatása egyformán izgalmasnak bizonyult – tette hozzá. A trendet a szakember szerint nem kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Kína alakítja, a top 100-tranzak­ciók listájára brazil és japán cégek is feliratkoztak, és Európa sem maradt le.

Az Egyesült Államokban az első fél évben 14,2 milliárd dollár befektetést vonzott a fintech-szektor, amiből 5,5 milliárdot kockázatitőke-befektetők hajtottak végre 276 tranzakcióval – olvasható a közleményben. Európában 26 milliárd dollár érékű fintech-befektetés történt 198 tranzakcióban, a fintech-befektetői piac túlnyomó részét a top 4 befektetés adta. Itt a brit Worldpay felvásárlása mellett három másik ügylet játszott kiemelkedő szerepet, hiszen ezekbe együtt 22,4 mil­liárdot fektettek az üzletemberek.