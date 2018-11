Több mint száz új munkahelyet teremt a Li Cheng Kft. Tiszafüreden

Csaknem 5 millió eurós (1,6 milliárd forint) zöldmezős beruházással élelmiszer-feldolgozó üzemet hoz létre és ezzel több mint száz új munkahelyet teremt a gödöllői székhelyű, kínai állampolgárok és jogi személy tulajdonában álló Li Cheng Kft. Tiszafüreden – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei város polgármestere az MTI-vel.

Ujvári Imre (Fidesz-KDNP) elmondta: az építkezés várhatóan 2019 tavaszán kezdődik, és 2020 második félévében indulhat meg a termelés. Hozzátette: a 4 ezer négyzetméteres üzem építéséhez az önkormányzat kedvezményes áron biztosít 1,6 hektáros telket az egyik bevásárlóközpont mögötti területen. Az üzem mellett kisebb kiszolgáló létesítményt is kialakítanak majd – közölte.

Hangsúlyozta: az új tiszafüredi üzem lesz a befektető legnagyobb magyarországi fióktelephelye, ahol mélyhűtött félkész termékeket fognak előállítani az Európai Unió tagállamai számára.

Hozzátette: a beruházásnak köszönhetően az iparűzési adóbevétel jelentős növekedésére számítanak.

Ujvári Imre elmondta: a Li Cheng Kft. többségében szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztat majd dolgozókat és körülbelül húsz szakemberre, élelmiszermérnökre, szakmunkásra is szüksége lesz.

Tiszafüreden – a szeptemberi adatok szerint – 332 álláskereső volt, ami 4,16 százalékos munkanélküliségi mutató – közölte.

A Li Cheng Kft. több mint tíz éve működik Magyarországon, a gödöllői székhelyén termelés is folyik, fióktelephelye van még Tiszanánán. A cég már most is majdnem kétszáz embert foglalkoztat, árbevétele meghaladja a kétmilliárd forintot.

A nyilvános cégadatok szerint a gödöllői székhelyű Li Cheng Kft. értékesítésének árbevétele 2017-ben 2,3 milliárd forint, egy évvel korábban több mint 2 milliárd forint volt. A cég mérleg szerint eredménye 2017-ben csaknem 224 millió forint, 2016-ban több mint 358 millió forint volt.