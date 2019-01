Tíz napja zuhanórepülésben a lej

Költségvetési késlekedés és „kapzsisági” adó nehezíti a román gazdaság évkezdését

Az idei költségvetés elfogadásának késlekedésére, valamint a bankaktívákra kivetett, január elsejétől érvénybe lépő „kapzsisági” adó gerjesztette feszültségre vezetik vissza az elemzők a román fizetőeszköz minden korábbi történelmi mélypontot alulmúló mélyrepülését.

Folyamatos gyengülés után, keddhez képest több mint négy banival gyengülve 4,7569-es értéken állt az euróval szemben szerdán a lej. Az immár tíz napja tartó aggasztó zuhanás során minden korábbi mélységeket alulmúlt a román fizetőeszköz, amely egyetlen nap alatt 0,91 százalékos gyengülést regisztrált. Az értékvesztés tavaly december 24-e óta 2,4 százalékos.

A dollárral szembeni viszony is hasonló tendenciákat mutat, szerdán 4,188 lejt kértek egy dollárért, de a lej teret vesztett a svájci frankhoz képest is: míg kedden egy svájci frank 4,1621 lejt ért, a tegnapi árfolyam már 4,1946 lej volt (+0,78 százalék). Egy gramm arany 1,75 lejjel, azaz 1,02 százalékkal kerül többe, a keddi 171,2866 lejről szerdán 173,04 lejre nőtt.

A valutalifttel együtt 6 bázisponttal emelkedett, így évi 3,03 százalékra nőtt a lejalapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) is, amelynek év eleji mutatója 2,99 százalék volt, jelezte a Román Nemzeti Bank (BNR). A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb a kedden jegyzett 3,28 százalékról tegnap évi 3,31 százalékra nőtt, a kereskedelmi bankok egymás közötti hitelezésekor használt kilenc hónapos ROBOR pedig évi 3,39 százalékról 3,41 százalékra emelkedett. A 12 hónapos hitelkamatláb egy bázisponttal nőtt, most évi 3,50 százalék.

Bukaresti sajtójelentések szerint spekulánsok erőteljes támadást indítottak a lej ellen, arra alapozva, hogy az BNR nem lesz képes féken tartani az árfolyamot és a bankközi kamatot. A jegybank természetesen mindenkit biztosított, hogy kontroll alatt vannak a pénzügyi folyamatok. A román fizetőeszköz iránti bizalomnak persze nem használ Klaus Johannis államfő ama kijelentése sem, miszerint a lej–euró árfolyam alakulása is azt mutatja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) rosszul kormányozza az országot.

„Újra meg kell ismételnem, holott egyáltalán nem szolgál örömömre: a PSD nem ért a gazdasághoz, rosszul kormányozza az országot. Ezt a lej–euró árfolyam kedvezőtlen alakulása és számos más mutató is jelzi” – fogalmazott Johannis Aachenben, amikor újságírók a nemzeti valuta gyengüléséről kérdezték. A román államelnök Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő meghívására vett részt a francia–német együttműködési és integrációs szerződés aláírása alkalmából tartott ünnepségen, ahol az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét betöltő Romániát képviselte.

A román fizetőeszköz hétfőn lépte át a pszichológiai határnak tekintett 4,70 lejes értéket, lassan azonban már a 4,80-as érték is „elérhető” közelségbe kerül. A lej mélyrepülését az elemzők több okra is visszavezetik. Ezek között mindenekelőtt az idei költségvetés elfogadásának késlekedését emlegetik, amit az is súlyosbít, hogy még a kabinet sem fogadta el a tervezetet, a parlament pedig január 31-ig vakációzik, február elsején kezdi meg rendes tavaszi ülésszakát.

A román valutát tovább gyengítheti a belföldi pénzpiacon tapasztalható feszültség, amelyet a bankaktívákra sürgősségi kormányhatározattal kivetett, január elsejétől érvénybe lépő „kapzsisági” adó idézett elő. A folyamatot negatívan befolyásolja az import gyors, 10 százalékot meghaladó tavalyi növekedése is.