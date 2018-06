Tíz év alatt tízszerezett a magyar e-kereskedelem

A magyar online kiskereskedelem nettó forgalma tavaly 545 milliárd forint volt, ezzel először szárnyalta túl az 500 milliárd forintos lélektani határt. Ez egyben azt is jelenti, hogy tíz év alatt több mint megtízszereződött a forgalom értéke – áll az eNET legfrissebb jelentésében. 2017-ben jelentős növekedést könyvelhetett el az online kiskereskedelmi piac, 27 százalékkal nőtt az interneten keresztüli értékesítés forgalma a megelőző évhez képest.

A hagyományos kereskedelemből is egyre nagyobb szeletet hasít ki: 2017-ben már a teljes kiskereskedelem 6,2 százaléka online vásárlással történt. Ez azt jelenti, hogy három év alatt több mint másfélszeresére nőtt a kiskereskedelmen belüli aránya. Az online vásárlásban első helyen állnak a számítástechnika, szórakoztató elektronika, ruházat és sportruházat, játék és ajándék kategóriába tartozó termékek. Az ötödik legnagyobb online forgalmat elérő kategória ezúttal a lakberendezés lett, ezzel hátrébb szorítva a korábban top 5-ben szereplő háztartási gépeket és fehérárut.

Továbbra is a futárszolgálatos kiszállítást és a készpénzes utánvétes fizetési módot nyújtják a webáruházak a vásárlóiknak a legnagyobb arányban. A megrendelések összértékének 73 százalékát a futárszolgálatok és a webáruházak saját futárai kézbesítették 2017-ben. A csomagok kifizetése pedig többségében (még mindig) utánvéttel történt: a megrendelések összértékének 47 százalékát készpénzben, 10 százalékát bankkártyával fizették a futároknak. Mind az online vásárlók száma, mind a vásárlási gyakoriság folyamatos növekedést mutat az elmúlt években.

2015 óta kilencszázezer fővel bővült az interneten vásárlók száma idehaza, ebből csak az elmúlt egy évben háromszázezer fővel. A magyar online vásárlók azonban nem csak a hazai web­áruházakat kedvelik, 2015 óta másfél millió főről 2,7 millió főre nőtt a külföldről is vásárlók száma Magyarországon, ebből csak az elmúlt egy évben félmillió fővel gyarapodott ez a tábor.

Az eNET becslése szerint idén a magyar online vásárlók hozzávetőlegesen négyszázmilliárd forint forgalmat generálhattak külföldi webáruházakban, ami megközelíti a 2016. évi teljes hazai online kiskereskedelem forgalmát (427 milliárd forintot). Így az interneten összesen közel ezermilliárd forintot költöttek el a magyar online vásárlók csak a tavalyi évben. És habár ez nem mind a hazai e-kereskedőknél csapódott le, őket is – sőt az egész magyar gazdaságot – nagymértékben érinti ma is és a jövőben is.